В Україні з'явиться інститут авторизованого економічного оператора

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект №1048 Рада підтримала у другому читанні

Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №1048 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 270 парламентаріїв.

У пояснювальній записці зазначено, що відповідно до статті 84 Угоди про Україну з ЄС, українське митне законодавство має поступово наближатися до митного законодавства Євросоюзу на основі принципу найкращих зусиль, при цьому, одним з етапів адаптації є введення в Україні інституту АЕО, аналогічного тому, який функціонує у ЄС.

Інститут АЕО ввела Всесвітня митна організація у 2005 році шляхом прийняття рамкових стандартів безпеки та полегшення світової торгівлі.

"Статус АЕО підтверджує найвищий рівень довіри митниці до підприємства і, як наслідок, дає можливість застосовувати найбільший перелік спеціальних спрощень і користуватися перевагами при здійсненні митних формальностей щодо товарів, які переміщуються такими підприємствами", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Законом передбачене введення дієвого механізму інституту АЕО аналогічного тому, який функціонує у ЄС, з перспективою їх подальшого взаємного визнання, що передбачено статтею 80 Угоди і є одним з основних базисів митного співробітництва між Україною та ЄС.

При цьому очікується, що майбутнє визнання статусу національних АЕО митними органами країн ЄС забезпечить участь українських АЕО в формуванні так званих безпечних ланцюгів постачання товарів та підвищить їх конкурентоспроможність на зовнішньому і внутрішньому ринках.

Нагадаємо, 12 вересня парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №1048 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів".

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці лютого Рада 8 скликання схвалила за основу в першому читанні законопроект про уповноваженого економічного оператора. Однак проект так і не був розглянутий у другому читанні.

Тоді Ніна Южаніна, яка обіймала посаду голови комітету ВР з питань податкової та митної політики в Раді 8 скликання, підкреслювала, що даний законопроект є важливим для українського бізнесу.