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ВР внесла зміни до Митного кодексу для боротьби з контрафактними товарами

Новини » Політика    17.10.2019 - 13:29
ВР внесла зміни до Митного кодексу для боротьби з контрафактними товарами
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

За ухвалення відповідного закону проголосував 271 нардеп

Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект №1230 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України". За нього проголосував 271 нардеп, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ розширює перелік об'єктів права інтелектуальної власності, сприяння захисту яких здійснюється при переміщенні товарів через митний кордон України та дає визначення термінам "контрафактні товари", "піратські товари", "товари, підозрювані в порушенні права інтелектуальної власності".

Відповідно до закону, розширюються випадки застосування заходів, пов'язаних з призупиненням митного оформлення товарів, підозрюваних у порушенні права інтелектуальної власності, в тому числі з ініціативи митного органу.

Крім того, закон передбачає:

  • відшкодування витрат, пов'язаних із зберіганням, знищенням товарів, підозрюваних у порушенні права інтелектуальної власності;
  • надання можливості дострокового випуску товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності;
  • встановлення особливостей призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1230.

Як писало РБК-Україна раніше, 2 жовтня Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №1048 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів".

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