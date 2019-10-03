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Парламент схвалив планування законопроектних робіт

Новини » Політика    03.10.2019 - 16:30
Парламент схвалив планування законопроектних робіт
Фото: парламент (РБК-Україна)

План законопроектних робіт затверджується за поданням спікера Ради

Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №1042-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України про планування та системності у законотворчій діяльності Верховної ради", передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект підтримали 244 парламентарія.

Передбачається ввести планування законопроектних робіт. Згідно із законом, за поданням спікера Верховної ради, з урахуванням пропозицій комітетів, парламент затверджує план законопроектних робіт ВР, який включає перелік питань, що потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні строки й осіб, відповідальних за розробку законопроекту; інформацію про пріоритетність внесення та розгляду законопроектів

План законопроектних робіт Ради повинен враховуватися при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії парламенту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 13 вересня Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1042-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо планування та системності у законотворчій діяльності Верховної ради". Документ тоді підтримали 248 народних депутатів.

Нагадаємо, Верховна рада планує обмежити кількість депутатських запитів. Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект № 1036-1 "Про внесення змін у деякі закони України про внесення депутатських запитів".

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