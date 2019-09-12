Рада хоче змінити регламент в частині внесення поправок до другого читання законів

Фото: Верховна Рада (РБК-Україна)

Прийняття проекту підтримали 240 нардепів

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1039-2 "Про внесення змін до статті 116 Регламенту Верховної ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання". Проект закону підтримали 240 парламентаріїв, передає кореспондент РБК-Україна.

У представленому проекті закону в новій редакції викладається частина перша статті 116 Регламенту ВР. Передбачається, що пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий парламентом за основу.

При цьому головний комітет може прийняти рішення про врахування внесених пропозицій і поправок до тих структурних частин законопроекту, які не були предметом розгляду в першому читанні, якщо їх внесення обумовлено необхідністю внесення змін в інші закони, виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, який готується до другого читання

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління.

Також повідомлялося, що 12 вересня Рада 9 скликання вперше провалила голосування за закон. Мова йде про законопроект №1075 "Про внесення змін у закон" Про правонаступництво України "про скасування дії актів СРСР та УРСР на території України".