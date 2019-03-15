Підозрюваний у спробі підкупу Тимошенка вийшов під заставу у 4 млн грн

Фото: Тарас Костанчук (УНІАН)

У підкупі підозрюється голова "Партії захисників України" Тарас Костанчук

Голова "Партії захисників України" Тарас Костанчук, підозрюваний у спробі підкупу кандидата на виборах президента України Юрія Тимошенка, вийшов із СІЗО під заставу у 4 мільйони гривень. Про це заявив адвокат Євген Музичук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

За словами адвоката, за нього була внесена застава 4 мільйони гривень, так як передбачено ухвалою слідчого судді.

"Менше не може бути, бо це не є підставою для заміни запобіжного заходу", - сказав він.

Заставну суму за Костанчука внесли 11 березня, а 12 - він вийшов із СІЗО.

Адвокат також зазначив, що "заставу вносило дуже багато людей, а бажаючих було іще більше, і заставна сума є результатом спільного внеску більше 20 людей".

Він також зазначив, що подана коротка апеляція на частину рішення суду, і наразі очікують повний текст судового рішення, яке мало бути ще 14 березня.

Нагадаємо, за даними ГПУ, замовником шантажу і підкупу кандидата виявився народний депутат Валерій Дубіль.

8 березня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід другому підозрюваному у підкупі кандидата у президенти України Юрія Тимошенка.

Раніше суд обрав аналогічний запобіжний захід Тарасу Констанчуку. 6 березня 2019 генпрокурор Юрій Луценко повідомив про спробу підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенко. Кандидату пропонували 5 млн гривень (у доларовому еквіваленті) за зняття кандидатури.