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Підозрюваного в розстрілі активістів Хмельницького Майдану відпустили на поруки

Новини » Суспільство    09.01.2019 - 16:19
Підозрюваного в розстрілі активістів Хмельницького Майдану відпустили на поруки
Фото: Печерський суд Києва (РБК-Україна)

Судом визначено, що поручителем бійця спецназу "Альфа" був полковник

Печерський суд Києва 3 січня віддав на поруки затриманого бійця спецназу "Альфа" Служби безпеки України Віталія Тарадая, якого підозрюють в розстрілі активістів Євромайдану у Хмельницькому. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на у текст рішення суду.

Зазначається, що 3 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду Києва Карабань В.М. розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання першого заступника Головного військового прокурора Долгополова С.В. про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно Тарадая.

"У задоволенні клопотання першого заступника Головного військового прокурора Долгополова С.В. про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно Тарадая відмовити. Застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистої поруки", - йдеться у рішенні.

Також судом визначено, що поручителем Тарадая був полковник.

Зазначимо, в ухвалі йдеться, що 21 грудня 2018 року слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва щодо Тарадая було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 8 січня 2019 року включно.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання екс-главі управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Віктору Крайтору. Його відпустили під особисте зобов'язання.

РБК-Україна писало, що Крайтора підозрюють у тому, що за часів Революції Гідності він віддав наказ стріляти по активістам місцевого Майдану. Йому інкримінують статті 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), 119 ( Вбивство через необережність) та 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Раніше генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що генпрокуратура завершила експертизу щодо тих осіб, які, за версією слідства, віддавали наказ стріляти по протестуючим на Майдані.

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