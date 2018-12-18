Суд обрав запобіжний захід полковнику СБУ, який наказав розстріляти хмельницький Майдан

Фото: Віктор Крайтор (twitter.com/ye.ua)

Його відпустили під особисте зобов'язання

Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання екс-главі управління Служби безпеки України (СБУ) в Хмельницькій області Віктору Крайтору. Про це у залі суду заявив суддя Володимир Гребенюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Прокурори подавали до суду клопотання про застосування до Крайтора запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Суд ухвалив клопотання прокуратури залишити без задоволення. Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого забов'язання та покласти на підозрювпного обов'язки: не відлучатися з місця проживання, повідомляти слідчого про зміну місця проживання", - сказав суддя.

Справу слухав суддя Володимир Гребенюк. Сторону обвинувачення представляє група прокурорів: Юлія Малашич, Руслан Кравченко та Максим Крим. Захищає Крайтора два адвокати Лілія Дубка та Валерій Атаманенко.

Суд дослідив три томи матеріалів справи. Так, в матеріалах містяться свідчення потерпілого Тополинського, копія протоколів слідчих експерементів, копія деклараціі Крайтора. Також в матеріалах є виписки з амбулаторноі картки Крайтора і посвідчення про нагороди, отримані екс-главою управління СБУ у Хмельницькій області (грамота СБУ, подяка від Кабміну за заслуги перед державою, отримана прем'єром Віктором Януковичем). Також долучена довідка про те, що у Крайтора встановлений діагноз - транзиторна ішемічна атака.

Зазначимо, транзиторна ішемічна атака (TIA) – перехідний епізод неврологічної дисфункції, спричинений вогнищевою ішемією головного мозку, спинного мозку або ішемією сітківки без гострого інфаркту.

Прокурор по справі Юлія Малашич надала докази на підтвердження обгрунтованості підозри.

"Це саме той голова СБУ, з яким згідно свідка Тонконога, підтверджено факт того, що під час подій 19 лютого він особисто радився з екс-главою управління СБУ. Станом на 2 годину ночі 19 лютого під будівлею не було людей. Мотивом збору громадян тоді була незгода з діями тодішнього управління. Даний мітинг розділився на дві групи. Чи відбувся штурм прокуратури Хмелтницькоі області? Ні. Мітингуючі підішли близько 12 години дня до будівлі СБУ. Дана будівля була зачинена. Співробітники СБУ посвідчили, що кожен з них вже на той час отримав табельну зброю. Ккрівництво СБУ до громадян не виходило. Співробітники СБУ були озброєні автоматами, кулеметами та пістолетами",- повідомила Малашич.

За її словами, сам Крайтор в ході допиту зазначив, що дані заходи були забезпечені задля захисту конфіденційноі інформаціі.

"Відповідно до комплексноі балістичноі експертизи було встановлено, що постріли, від яких постраждали потерпілі, вони відбувались з приміщення СБУ. Крайтору інкримінується надання наказу про здійснення пострілів відносно мітингувалтників. Крайтор надав наказ стріляти співробітнику "Альфа " Тарадаю", - додала вона.

За словами прокурора Максима Крима, слідчий досі не може встановити місце перебування Тарадая для вручення підозри.

Прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган у Facebook повідомила, що на рішення суду буде подана апеляція.

"Питання щодо апеляційного оскарження вказаного рішення буде прийняте після опрацювання змісту відповідної ухвали про застосування запобіжного заходу", - написала вона.

Нагадаємо, Крайтора підозрюють у тому, що за часів Революції гідності він віддав наказ стріляти по активістам місцевого Майдану. Йому інкримінують статті 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), 119 ( Вбивство через необережність) та 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

19 лютого 2014 року біля будинку СБУ в Хмельницькій області зібралися активісти. Згодом ситуація загострилася і пролунали постріли. Стрілянина йшла з приміщення з кулемета. Ряд людей отримали небезпечні поранення. Пізніше вночі від куль загинув один хлопець і ще 10 активістів отримали поранення.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що генпрокуратура завершила експертизу щодо тих осіб, які, за версією слідства, віддавали наказ стріляти по протестуючим на Майдані.