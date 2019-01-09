Подозреваемого в расстреле активистов Хмельницкого Майдана отпустили на поруки

Фото: Печерский суд Киева (РБК-Украина)

Судом определено, что поручителем бойца спецназа "Альфа" был полковник

Печерский суд Киева 3 января отдал на поруки задержанного бойца спецназа "Альфа" Службы безопасности Украины Виталия Тарадая, которого подозревают в расстреле активистов Евромайдана в Хмельницком. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на текст решения суда.



Отмечается, что 3 января 2019 года следственный судья Печерского районного суда Киева Карабань В.М. рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство первого заместителя Главного военного прокурора Долгополова С.В. о продлении срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Тарадая.

"В удовлетворении ходатайства первого заместителя Главного военного прокурора Долгополова С.В. о продлении срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Тарадая отказать. Применить к нему меру пресечения в виде личного поручительства", - говорится в решении.

Также судом определено, что поручителем Тарадая был полковника.

Отметим, в постановлении говорится, что 21 декабря 2018 года следственным судьей Подольского районного суда г. Киева в отношении Тарадая была применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 8 января 2019 года включительно.

Напомним, 18 декабря 2018 года Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства экс-главе управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Виктору Крайтору. Его отпустили под личное обязательство.

РБК-Украина писало, что Крайтора подозревают в том, что во времена Революции Достоинства он отдал приказ стрелять по активистам местного Майдана. Ему инкриминируют статьи 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), 119 ( Убийство по неосторожности) и 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что генпрокуратура завершила экспертизу относительно тех лиц, которые, по версии следствия, отдавали приказ стрелять по протестующим на Майдане.