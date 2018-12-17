Прокуратура просить арештувати полковника СБУ, який наказав розстріляти хмельницький Майдан

Фото: Віктор Крайтор (twitter.com/ye.ua)

Прокурори вважають, що перебуваючи на волі, підозрюваний може знищити докази

Прокуратура просить Подільський суд Києва обрати екс-главі управління Служби безпеки України (СБУ) в Хмельницькій області Віктору Крайтору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це в залі суду заявив прокурор Руслан Кравченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Крайтора підозрюють у тому, що за часів Революції гідності він віддав наказ стріляти по активістам місцевого Майдану. Йому інкримінують статті 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), 119 ( Вбивство через необережність) та 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Справу розглядає суддя Володимир Гребенюк. Сторону обвинувачення представляє група прокурорів: Юлія Малашич, Руслан Кравченко та Максим Крим. Захищає Крайтора два адвокати Лілія Дубка та Валерій Атаманенко.

"Підозра обгрунтовується зібраними доказами, показами потерпілих та висновками судово-медичноі експертизи..Є підстави вважати, що, перебуваючи на волі, Крайтор зможе знищити докази. Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обгрунтованим", - сказав прокурор Кравченко.

Нагадаємо, 19 лютого 2014 року біля будинку СБУ в Хмельницькій області зібралися активісти. Згодом ситуація загострилася і пролунали постріли. Стрілянина йшла з приміщення з кулемета. Ряд людей отримали небезпечні поранення. Пізніше вночі від куль загинув один хлопець і ще 10 активістів отримали поранення.

Спочатку розслідування вела військова прокуратура. Тоді йому було обрано запобіжний захід, однак в 2015 році Віктор Крайтор вийшов на волю. У 2017 році розстріл активістів почав розслідувати Департамент спеціальних розслідувань ГПУ.

Раніге Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що генпрокуратура завершила експертизу щодо тих осіб, які, за версією слідства, віддавали наказ стріляти по протестуючим на Майдані.