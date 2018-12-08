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Луценко заявив про завершення експертизи по справі розстрілів на Майдані

Новини » Суспільство    08.12.2018 - 03:52
Луценко заявив про завершення експертизи по справі розстрілів на Майдані
Фото: Юрій Луценко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Луценко анонсував передачу матеріалів до суду на початок 2019 року

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що генпрокуратура завершила експертизу по справі про злочини під час Революції гідності на Майдані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Інтер.

Луценко розповів, що експертиза була завершена щодо тих осіб, які, за версією слідства, віддавали наказ стріляти по протестуючих на Майдані.

"На початку наступного року ми завершимо слідство, зможемо показати суспільству, підозрюваним, а пізніше і обвинуваченим, докази того, що саме Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк, відповідно, президент, керівник СБУ, МВС, Внутрішніх військ та їх підлеглі віддали злочинні накази, за які на Майдані загинули понад 100 осіб, понад півтори тисячі були поранені", - розповів генпрокурор

Луценко вважає, що це може стати "самим очікуваним процесом за ці роки".

"Біженці не просто втекли в Росію, а перед цим знищили всю переписку, всі сервери. Тим не менш, слідчі змогли встановити факти, докази, опитати тисячі людей, дати фактаж, який, за висновком експертизи, має причинно-наслідковий зв'язок зі смертями на Майдані", - повідомив Луценко.

Нагадаємо, ГПУ направила в суд обвинувачення проти екс-міліціонера за побиття студента. Підозрюваний звинувачується в перевищенні влади і необгрунтоване затримання в січні 2014 року на Подолі міста Києва одного з студентів, що супроводжувалось застосуванням насильства і заподіянням тілесних ушкоджень.

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