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"Отвага нации" на рельсах: "Укрзализныця" запустила уникальный поезд-галерею по Европе

20:00 28.08.2026 Пт
3 мин
Это не просто поезд, а экспозиция о войне и жизни
aimg Сергей Козачук
"Отвага нации" на рельсах: "Укрзализныця" запустила уникальный поезд-галерею по Европе Фото: "Укрзализныця" вывела "Художественный поезд" в тур по Европе (t.me/UkrzalInfo)
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Украинский "Художественный поезд" выехал в свой первый международный тур и начал гастроли из Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Главное:

Первая остановка: поезд уже прибыл в Кишинев в День Независимости Молдовы.

Маршрут в Молдове: с 27 августа по 4 сентября включительно выставка будет работать в Кишиневе, Унгенах и Бельцах.

Вход бесплатный для всех посетителей.

Последующие планы: после Молдовы поезд отправится в Румынию, Болгарию и Венгрию.

Особенности экспозиции и цель проекта

"Мистецький поезд" - это эксклюзивное культурно-железнодорожное пространство и первая в мире странствующая галерея на колесах. В галерейных вагонах представлена обновленная художественная экспозиция "Отвага нации".

Выставка рассказывает о войне в Украине через 60 авторских фоторабот филантропа Говарда Баффетта, созданных в специальном световом и музыкальном сопровождении.

Концепцию проекта разработал двукратный лауреат Пулитцеровской премии Мухаммед Мухейсен.

Кадры освещают истории оккупации, освобождения, жертвенность украинских защитников, а также восстановление и триумф жизни.

Фото: "Укрзализныця" вывела "Художественный поезд" в тур по Европе (t.me/UkrzalInfo)

График работы выставки в Молдове

Первой остановкой проекта стал Кишинев в День Независимости Молдовы. В общей сложности с 27 августа по 4 сентября включительно посетить бесплатную выставку можно будет в трех городах:

  • Кишинев: 27-29 августа (с 11:00 до 19:00), 30 августа (с 11:00 до 15:00);
  • Унгены: 31 августа - 1 сентября (с 11:00 до 19:00);
  • Бельцы: 2-4 сентября (с 11:00 до 19:00).

Договоренности о международном туре достигли во время встречи министра инфраструктуры Украины Николая Калашника с министром инфраструктуры Молдовы Владимиром Болей при содействии посольства Украины и Молдавской железной дороги CFM.

Что известно о Художественном поезде

Уникальный поезд-галерею создали на мощностях "Укрзализныци" при поддержке The Howard G. Buffett Foundation в 2025 году.

В течение первого года курсирования экспозиция преуспела:

  • поезд преодолел более 9 тысяч километров по территории Украины;
  • выставку посетили более 48 тысяч человек в 43 городах - от Изюма до Чопа.

После завершения показов в Молдове "Художественный поезд" продолжит свой международный тур по городам Румынии, Болгарии и Венгрии.

Сервисные изменения и работа "Укрзализныци"

В Украине идет оптимизация пассажирских перевозок и железнодорожного сервиса в условиях военного положения.

Напомним, ранее компания уточнила правила проезда пассажиров с детьми. В частности, в женских вагонах разрешили проезд мальчикам до 5 лет включительно, в то время как для старших детей действуют стандартные условия.

Кроме того, из-за угроз безопасности и изменений в графиках движения компания сделала бесплатными все платные залы ожидания на вокзалах, предоставив пассажирам возможность комфортно ждать своих поездов.

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