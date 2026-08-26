Спальные места станут длиннее: "Укрзализныця" получит вагоны нового образца
Новые пассажирские вагоны "Укрзализныци" будут иметь более широкий "габарит Т", что позволит существенно продлить спальные места. Компания подписала договор на поставку 10 таких вагонов нового поколения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
Всего в этом году законтрактовано рекордные 102 пассажирских вагона.
Новый контракт заключен с Крюковским вагоностроительным заводом на 1 091 280 000 грн. с НДС на 10 вагонов нового поколения до конца 2029 года.
Благодаря "габариту Т" спальные места в вагонах будут существенно длиннее.
Срок службы новых вагонов будет на 20 лет длиннее.
2 из 10 вагонов предназначены для перевозки людей в колесных креслах.
Комфорт и особенности новых вагонов
Соглашение на 10 вагонов было заключено с ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" на сумму 1 091 280 000 грн с НДС. Снабжение должно состояться до конца 2029 года.
Благодаря обновленным техническим параметрам вагоны будут иметь ряд преимуществ для пассажиров:
- Увеличенные спальные места - за счет более широкого "габарита Т";
- Улучшенное удобство - герметичные межвагонные переходы и более экологичное электроотопление;
- Инклюзивность - 2 из 10 вагонов обустроят для людей в креслах колесных;
- Долговечность - срок эксплуатации будет на 20 лет длиннее, чем у старых моделей;
- Энергоэффективность - вагоны оснастят более мощными батареями и расширенными межремонтными интервалами.
К производству привлекут более 100 украинских предприятий-поставщиков оборудования.
Почему обновляют парк
В "Укрзализныце" объясняют, что пополнение состава является критическим. Устаревшие вагоны выбывают по возрасту, а часть из них уничтожает враг.
Без системной замены стране грозит обострение дефицита билетов и потеря железнодорожного сообщения для миллионов пассажиров.
Постепенный переход по заказу вагонов нового поколения начался в прошлом году из "сигнальной" партии в 5 единиц. Все закупки осуществляются на средства Государственного бюджета Украины.
В рамках государственной программы с 2021 года "Укрзализныци" удалось законтрактовать 368 пассажирских вагонов. Буквально в прошлом месяце компания подписала еще один договор на поставку 92 вагонов.
Кроме того, железнодорожная инфраструктура постоянно остается под целью врага, поэтому регулярные обновления позволяют держать логистику страны в военное время.
Пассажирские сервисы "Укрзализныци"
Напомним, что на фоне системного обновления вагонного парка компания продолжает расширять список онлайн услуг и улучшать инфраструктуру для пассажиров.
В частности, поездка с малышами станет более удобной, ведь УЗ добавила новые вагоны на международный рейс для комфорта пассажиров во время продолжительных остановок на границе.
Кроме того, для пассажиров на вокзалах по всей стране доступен бесплатный Wi-Fi, лаунж и комнаты отдыха. Там функционируют круглосуточные зоны для военнослужащих, специальные помещения для матери и ребенка, а на станции в Харькове открыли уникальный спецлаунж "Харьковская читальня".
Также большинство услуг и билетов доступны в цифровом формате - фирменное приложение "Укрзализныци" установило уже 7 миллионов украинцев, а более 70% всех проездных документов покупают именно через этот онлайн-сервис.