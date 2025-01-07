Трамп сделал новое заявление относительно войны в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что понимает чувства России, которая заявляет о недопустимости вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Во время пресс-конференции в резиденции в Мар-а-Лаго у Трампа спросили, взял бы он на себя обязательства поддерживать Украину во время переговоров с Россией.

"Ну, я бы не сказал вам, если бы это было так", - ответил тот.

Также Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин говорил о том, что НАТО не должна быть связана с Украиной.

Во время пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин говорил о том, что НАТО не должна быть связана с Украиной.

"Это как будто было высечено в камне. А потом Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога", - сказал Трамп.

По словам Трампа, после этого он понял, что такие заявления Байдена закончатся войной. Таким образом Трамп снова возложил ответственность на администрацию Байдена за начало полномасштабного вторжения России в Украину.

На вопрос журналиста относительно того, когда именно Штаты отрицали возможность вступления Украины в НАТО, Трамп заявил: "Я считаю, что это всегда было понятно".

"На самом деле, я считаю, что у них было соглашение, а потом Байден его нарушил. У них было соглашение, которое бы удовлетворило Украину и всех остальных, но Байден сказал: "Нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО", - заявил он.

Угрозы Трампа выйти из НАТО

Напомним, во время первой каденции Дональд Трамп настаивал, чтобы страны НАТО увеличили оборонные расходы до не менее 2% от ВВП. Он призвал союзников выполнять свои финансовые обязательства перед Альянсом.

Полномасштабное вторжение России в Украину ускорило процесс роста военных бюджетов западных стран. Бывший президент Европейского совета Шарль Мишель заявлял о необходимости перевода экономик ЕС в "военный режим" из-за угрозы со стороны РФ.

Также Трамп пообещал говорить с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы завершить войну.