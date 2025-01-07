Спецпредставитель Трампа по Украине отложил визит в Киев до инаугурации, - Reuters

Будущий спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил ознакомительную поездку в Киев и другие европейские столицы. Визит ожидается уже после инаугурации избранного президента США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Reuters напомнило, что отставной генерал-лейтенант Кит Келлог, который должен стать специальным представителем Трампа по Украине и России, изначально планировал поездку в Киев в начале января. Также команда организовывала встречи с официальными лицами и в других европейских столицах, включая Рим и Париж.

Сразу четыре источника сказали агентству, что визит был отложен. Теперь ожидается, что Келлог посетит Украину после вступления Трампа в должность, хотя дата пока не определена. На данный момент не ясно, по какой причине чиновник из будущей администрации новоизбранного президента США откладывает поездку.

Отметим, что во второй половине декабря спикер МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, визит спецпредставителя Трампа будет, его готовят и в том числе уже к тому времени была определена дата. Информацию о визите подтверждал и президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что 18 декабря Кит Келлог заявил, что Украина и Россия якобы уже готовы к тому, чтобы провести мирные переговоры.

Подробнее о том, кто такой спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог и что он говорил о войне - читайте в материале РБК-Украина.

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