Социологи опровергли тезис Трампа о причинах нападения Путина на Украину

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Путин напал на Украину из-за ее желания вступить в НАТО, противоречит данным социологических опросов.

Об этом заявил директор КМИС Владимир Паниотто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook .

"Утверждение, что Украина своим желание вступления в НАТО "спровоцировала" Россию напасть, является ошибочным. На самом деле, желание Украины вступить в НАТО появилось как реакция на агрессию России", - написал он.

Как отметил социолог, действительно, Украина подала заявку на получение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) в 2008 году, но ей отказали именно из соображений учета интересов России.

"Но перспективы вступления Украины в НАТО были совсем нереалистичными до агрессии России в 2014, общество было категорически против этой идеи", написал он.

Паниотто привел данные, по которым до 2014 года только 15-20% населения поддерживали вступление Украины в НАТО, а большинство политиков даже не включали этот пункт в свои избирательные программы, поскольку он был непопулярным.

"Путин пользовался большой популярностью в Украине, с положительным отношением к нему около 60% населения, тогда наиболее популярные украинские политики, в частности Тимошенко и Янукович накануне президентских выборов 2010 года имели поддержку не более 30%", - напомнил социолог.

По его словам, положительное отношение украинцев к России было еще выше - около 90%, что делало вступление в НАТО с точки зрения общественной поддержки почти невозможным.

"Важно напомнить, что вопрос НАТО даже не был требованием протестующих во время Революции Достоинства 2013-2014 годов (и даже вступление в ЕС требовалось заметно меньшим количеством протестующих, чем обеспечение достоинства и справедливости)", - добавил он.

Как отметил Паниотто, ситуация кардинально изменилась после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

"Этот акт агрессии вызвал значительный рост поддержки вступления Украины в НАТО среди населения, достигнув 48%", - констатировал социолог.

Заявление Трампа

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Владимир Путин постоянно подчеркивал, что Украина не должна иметь никаких связей с НАТО.

"Это как будто было высечено в камне. А потом Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом Россия получает НАТО прямо у своего порога", - сказал он.

По мнению Трампа, именно такие заявления Байдена привели к войне. Таким образом, он возложил ответственность за начало полномасштабного вторжения России на действующую администрацию США.