Зеленский о заявлении Трампа по Украине в НАТО: не надо делать быстрых выводов

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа по членству Украины в НАТО. Он считает, что еще рано делать выводы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен.

"Помните, Украине говорили, что системы Patriot могут быть и есть только в странах НАТО? Или мы с вами уже давно в НАТО, или не надо делать быстрых выводов", - сказал он.

Президент напомнил, что такая же ситуация была и с Patriot, и с ракетными системами, и с другим оружием натовского образца.

"Надо работать и делать все, чтобы Украина получила достойные наших людей гарантии безопасности, которые могли бы остановить Путина. Над этим будем работать", - отметил он.

По словам Зеленского, наоборот, одной из причин войны является то, что Украина не является членом НАТО и не имеет конкретных гарантий безопасности.

"Скажу честно, к сожалению, при всем уважении ко всем странам Европы и к Соединенным Штатам, при всем уважении к тому объему (помощи, - ред), что нам предоставлялся с начала войны, но (относительно членства Украины в, - ред) НАТО не было общей поддержки у Соединенных Штатов со всеми союзниками в Европе", - не стал скрывать он.

Президент напомнил, что есть страны, которые выступали против членства Украины в НАТО.

"Это были Америка, Германия, Венгрия и Словакия. Это факт. Если мы говорим открыто, то надо обратить внимание и сказать честно - нас там не видели. Я считаю, что это одна из причин, почему у нас война", - констатировал глава государства.

По мнению Зеленского, глава Кремля Владимир Путин понимал, что за Украину никто не вступится.

"Его (Путина, - ред) армия больше, и он думал, что может нас уничтожить. Но украинская армия - армия сильных людей. Наш народ поразил весь мир", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня Украина имеет право требовать серьезных, сильных гарантий безопасности.

"Я разговаривал об этом с тремя президентами Соединенных Штатов. Я разговаривал об этом с президентом Трампом, потом с президентом Байденом, теперь снова - президентом Трампом. Я постоянно поднимал вопрос гарантий безопасности", - заявил президент.

Зеленский добавил и то, что пока Украине не предоставят весомых гарантий безопасности, бесполезно надеяться на возвращение украинцев из Европы.

"Можно в Европе говорить, что мы хотели бы, чтобы украинцы возвращались, и при этом не поддерживать гарантии безопасности для Украины. Это как-то не объединяется, по крайней мере в моей голове. Я думаю, что каждый украинец, который хочет вернуться, должен иметь гарантии безопасности для своей семьи.... Я об этом буду говорить с президентом США. Не делайте сразу те или иные выводы", - резюмировал он.