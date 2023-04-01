ua ru
Сб, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Должна отвечать за террор. Зеленский раскритиковал председательство России в Совбезе ООН

Новина українською →
Киев, Суббота 01 апреля 2023 20:14
Должна отвечать за террор. Зеленский раскритиковал председательство России в Совбезе ООН Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия должна ответить за свой террор в Украине, а не становиться председателем Совета безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Есть новость абсурдная и деструктивная. Сегодня Россия начала председательствовать в Совбезе ООН. Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка - 5-месячного мальчика из Авдеевки... И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН. Сложно представить что-нибудь такое, чтобы более доказывать полное банкротство международных институция", - отметил глава государства.

По его словам, уже нет такого террора, который бы не совершила страна-агрессор. И также не будет причины, чтобы остановить реформирование глобальных институций, в том числе Совбез ООН.

"Реформа, которая назрела, чтобы государство-террорист и любое другое государство, желающее стать террористом, не могло разрушить мир. Террористы должны проиграть и отвечать за террор, а не председательствовать где угодно", - подчеркнул Зеленский.

Стоит заметить, что сегодня, 1 апреля, началось председательство России в Совбезе ООН. Оно продлится месяц.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал участников Совбеза ООН не дать России злоупотреблять своим председательством.

Более детально о председательстве России в Совбезе ООН можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Официально. Суд отправил митрополита Павла под домашний арест
Официально. Суд отправил митрополита Павла под домашний арест
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций