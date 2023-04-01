Должна отвечать за террор. Зеленский раскритиковал председательство России в Совбезе ООН

Россия должна ответить за свой террор в Украине, а не становиться председателем Совета безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Есть новость абсурдная и деструктивная. Сегодня Россия начала председательствовать в Совбезе ООН. Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка - 5-месячного мальчика из Авдеевки... И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН. Сложно представить что-нибудь такое, чтобы более доказывать полное банкротство международных институция", - отметил глава государства.

По его словам, уже нет такого террора, который бы не совершила страна-агрессор. И также не будет причины, чтобы остановить реформирование глобальных институций, в том числе Совбез ООН.

"Реформа, которая назрела, чтобы государство-террорист и любое другое государство, желающее стать террористом, не могло разрушить мир. Террористы должны проиграть и отвечать за террор, а не председательствовать где угодно", - подчеркнул Зеленский.

Стоит заметить, что сегодня, 1 апреля, началось председательство России в Совбезе ООН. Оно продлится месяц.