Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций

Почему ООН не способна поддерживать мир, есть ли шансы ее реформировать и возможно ли появление в будущем действительно эффективной международной организации – ниже в материале РБК-Украина.

В апреле Россия, которая неоднократно нарушала устав ООН и начала полномасштабную войну против Украины, должна возглавить Совет безопасности ООН – основополагающий орган организации.

Еще в начале марта заместитель руководителя Офиса президента по международной политике Андрей Сибига, общаясь с журналистами, заявлял, что Украина ведет консультации с международными партнерами, чтобы не допустить председательство РФ.

Сегодня уже понятно, что российского председательства не миновать. Вчера, 30 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал эту ситуацию "злой шуткой", напомнив, что Россия незаконно получила свое место в Совбезе ООН, начала войну, а ее глава является военным преступником, разыскиваемым Международным уголовным судом за похищение украинских детей.

Как считает Кулеба, российская делегация не упустит возможности и использует свое председательство в Совбезе ООН для того, чтобы продвигать собственные нарративы касательно агрессии против Украины.

"Сам факт российского председательства свидетельствует о том, что что-то происходит не так в архитектуре мировой безопасности", - подчеркнул он во время онлайн-дискуссии, организованной Chatham House в этот четверг.

Стопами предшественника

После Первой мировой войны мир решил создать международный орган, который должен был обеспечить коллективную безопасность и предотвратить новый большой конфликт. Так зародилась Лига наций – первая международная организация, которая должна была оберегать мир во всем мире. В ее состав входили 52 страны.

"Я могу с абсолютной уверенностью предсказать, что при жизни следующего поколения будет новая мировая война, если нации мира не найдут методов, с помощью которых можно ее предотвратить", – сказал в 1919 году тогдашний президент США Вудро Вильсон.

Как окажется позже, создание Лиги наций не поможет предотвратить Вторую мировую войну, участие в которой примет 61 государство, а жертвами станут около 75 млн человек. Были, однако, и успешные кейсы: Швеция и Финляндия договорились об автономии Аландских островов, Польша и Германия урегулировали вопрос Верхней Силезии, также удалось остановить ряд вооруженных конфликтов. В то же время Лига наций не смогла помешать СССР напасть на Финляндию, а в Италии – на Эфиопию.

Дмитрий Кулеба считает "злой шуткой" председательство России в СБ ООН (фото GettyImages)

После Второй мировой войны человечество взялось за создание новой Лиги наций, которая должна была не повторить ошибок предшественницы. Так в 1945 году возникла Организация Объединенных Наций, в которую вошла 51 страна, включая Украинскую ССР. В настоящее время организации насчитывает 193 участника.

ООН, повторявшая во многом по принципам и структуре свою предшественницу, допустила самую большую за последние 77 лет войну в Европе. Политика умиротворения агрессора вновь доказала свою неэффективность, а вопрос реформирования ООН как площадки для поддержания мира стал актуальным как никогда. Одним из главных лоббистов такой реформы является Украина.

Еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину Дмитрий Кулеба заявлял, что ООН нуждается в реформировании, поскольку не только не способна помочь с решением вопроса оккупированного Крыма, но и вообще его игнорирует. Уже после 24 февраля прошлого года министр констатировал, что изменить Устав ООН пока нет возможности, но после победы Украины шансы реформировать организацию могут существенно возрасти.

Центральное место в процессе реформирования ООН занимает вопрос Совбеза ООН. Начиная с декабря 1993 года, реформа Совбеза является предметом острой, но безрезультатной дискуссии. Как пояснил в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, причина – сохранение категорически отличающихся позиций по поводу количества членов в реформированном Совбезе, вопроса вето, совершенствования рабочих методов СБ ООН и его взаимоотношений с Генеральной ассамблеей.

"В то время как Украина открыта для обсуждения всех прогрессивных вариантов, основной элемент нашей позиции остается неизменным: любое увеличение числа непостоянных членов СБ ООН должно предусматривать расширение представительства группы восточноевропейских государств на по меньшей мере одно дополнительное место непостоянного члена", - отметил представитель МИД.

Украина также последовательно выступает за ограничение использования права вето пятеркой постоянных членов Совбеза ООН из-за постоянных злоупотреблений со стороны России. За всю историю существования СБ ООН вето было применено 261 раз. Лидеры – Россия и США. В настоящее время в Уставе ООН не предусмотрено ни одного механизма, чтобы забрать у России или другого члена Совбеза право вето.

В 2019 году Украина и Грузия предложили обсудить возможность ограничения права вето при рассмотрении конфликтов, участником которых является постоянный член СБ ООН. Однако с тех пор этот вопрос так и не сдвинулся с места, а уже в апреле Россия на месяц возглавит Совет безопасности.

Россия на месяц возглавит Совбез ООН, несмотря на агрессию против Украины (фото GettyImages)

Помешать российскому председательству вряд ли получится, поскольку оно предусмотрено графиком работы СБ ООН. Однако, как заявлял Кулеба, Украина работает над тем, чтобы страна-агрессор была исключена из Совбеза и ООН в целом.

"Мы систематически работаем над доказыванием нелегитимности пребывания России в ООН. Она должна быть загнана в угол существующими юридическими процедурами, чтобы не было возможности распространять ложь о войне в Украине и злоупотреблять своим председательством", - объяснял министр.

Украина планирует вместе с партнерами обращать внимание на нелегитимность пребывания России в СБ ООН путем коллективных демаршей и других шагов, отметил в комментарии РБК-Украина Олег Николенко.

Устав ООН не предусматривает исключение из Совбеза государства, являющегося его постоянным членом. Но украинский МИД считает, что это не препятствие для изгнания России, поскольку она незаконно "оккупировала" место в организации после развала Советского союза. В декабре прошлого года Кулеба публично инициировал исключение России из Совбеза ООН и изложил позицию Украины по поводу нелегитимности пребывания РФ в организации.

Главный аргумент – после развала Советского союза российская делегация без уставных оснований заняла место СССР в ООН и Совбезе, фактически просто сменив табличку на "Россия". И на этот факт больше 30 лет просто закрывали глаза.

"Но этим заявлением мы начали борьбу за восстановление справедливости путем лишения России статуса постоянного члена СБ ООН. Этот путь не будет быстрым и простым, но и эту задачу мы не считаем невозможной. На сегодняшний день продолжается работа по консолидации международной поддержки инициативы для осуществления дальнейших международно- правовых шагов", – подчеркнул Николенко.

Но, несмотря на все это, ООН еще можно сыграть свою роль в войне РФ против Украины. В организации, кроме Совбеза, есть еще один фундаментальный орган – Генеральная ассамблея, в заседании которой принимают участие все государства-члены организации. Хотя Генассамблея не может своими решениями заставить Россию прекратить войну, ее резолюции являются неплохим маркером настроений международного сообщества и позволяют определить позицию стран по отношению к Украине во время голосований.

Генассамблея ООН может положить начало специальному трибуналу для российского диктатора Владимира Путина, руководства РФ и всех причастных к агрессии в отношении Украины. Как ожидают в Киеве, соответсвтующая резолюция будет рассматриваться на заседании ГА ООН в этом апреле.

Эта ООН не работает, нужна другая

По мнению бывшего постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко реформировать эту организацию уже невозможно. Это можно было сделать после развала Советского союза, но международное сообщество упустило шанс, что в дальнейшем привело к ряду конфликтов, в частности, к войне РФ против Украины.

"Я являюсь пессимистом касательно идеи реформирования ООН. Эта реформа никогда не прекращалась, каждый новый генсек ООН начинал свою карьеру с заявлений, что нужно эту организацию реформировать, но на этих словах все заканчивалось. Я не являюсь сторонником реформирования ООН, потому что она просто не подлежит какой-либо реорганизации", – объяснил в комментарии РБК-Украина дипломат.

Секретариат ООН уже многие десятилетия работает по "закону Паркинсона". Он насчитывает 15 тысяч сотрудников из более чем 170 стран мира, которые, по словам Ельченко, заинтересованы лишь в том, чтобы получать неплохую заработную плату и выполнять чисто бумажные функции.

"Насколько может быть эффективной организация, которая 80% своего бюджета, в который входят и взносы Украины, тратит на оплату труда своего секретариата? Я думаю, что здесь нужно что-то менять, потому что не для этого ООН создавалась. Она создавалась для поддержания мира и безопасности", – отметил он.

Голосование в ГА ООН помогает определить уровень поддержки Украины мировым сообществом (фото Getty Images)

Другой проблемой является наличие среди членов ООН тоталитарных государств: Россия, Иран, Северная Корея, Венесуэла и другие. Как считает Ельченко, пока эти страны занимают места в организации, рассчитывать на ее эффективность не следует, не говоря уже о праве вето, которым злоупотребляет сегодня РФ.

Победа Украины в войне может открыть окно возможностей для пересмотра основ мирового порядка и создания новой организации для защиты и поддержки мира. Создать новую миротворческую организацию предлагал и президент Украины Владимир Зеленский. В марте 2022 года, выступая перед Конгрессом США, он объявил об идее создания союза государств U24 или же United For Peace, который в течение суток реагировал бы на возникновение вооруженных конфликтов в мире.

Государства, которые бы вошли в объединение U24, помогали жертве оружием, финансами, политической поддержкой и вводили санкции против агрессора, чтобы останавливать конфликты в кратчайшие сроки. Объединение также должно было бы помогать и с ликвидацией последствий стихийных бедствий или других катастроф. Однако со временем идея U24 трансформировалась в глобальную инициативу United24, посредством которой украинское правительство собирает средства для оборонных или гуманитарных нужд.

В мае прошлого года итальянские СМИ узнали о желании уже бывшего премьера Британии Бориса Джонсона создать новую систему политических, военных и экономических альянсов, которая должна стать альтернативой ЕС. Тогда сообщалось, что Джонсон хочет создать союз, членами которого на начальном этапе должны стать Британия, Украина, Польша, страны Балтии, а чуть позже и Турция. Эту идею он якобы представил Зеленскому во время визита в Киев в апреле прошлого года.

Владимир Зеленский предлагал создать новую миротворческую организацию (фото president.gov.ua)

Предложенные Зеленским и Джонсоном идеи, по мнению Ельченко, могли бы стать зародышем будущей замены ООН, которой можно было бы оставить гуманитарные и правозащитные функции. А вот новую организацию следует создавать с нуля. Ее ядром могла бы стать Украина вместе с заинтересованными и наиболее вовлеченными в отражение агрессии союзниками, такими как США, Британия, Польша и другие.

Еще один вариант – объединить систему региональных или субрегиональных организаций, таких как НАТО, ЕС, Лига арабских государств. Но начинать нужно, как подчеркивает Ельченко, именно с заинтересованных стран, ведь остальных можно будет привлечь позже.

"Но это зависит от того, какие правила поведения или устав выпишут государства, которые в этом заинтересованы. А привлечь остальные страны или регионы – это уже вопрос времени. ООН тоже не создавалась за один день. Но я думаю, что это можно будет сделать, если те, кто будет создавать организацию, выпишут ее правила таким образом, что это будет интересно другим регионам", – объяснил дипломат.

Пока неизвестно, будет ли создана новая организация, как она будет выглядеть и какие принципы будет исповедовать. Однако уже понятно, что это не может быть еще одной копией Лиги наций или ООН. Право вето должно уйти в небытие, а взамен должны появиться действительно действенные механизмы для поддержания мира.

На примере ООН также становится ясно и то, что в рядах ее преемницы не место тоталитарным государствам, которые, как свидетельствует история, всегда нарушают правила и отступают от международных норм и порядков.

С другой стороны, провалы Лиги наций и ООН могут свидетельствовать о том, что такие организации не могут эффективно работать в принципе и нужно искать другие способы поддержания мира. Возможно, путем сотрудничества между уже имеющимися альянсами и блоками, а также теми, которые будут возникать в будущем, или же путем создания мощных военных блоков для борьбы с агрессорами или, по крайней мере, удерживании их в изоляции.

В любом случае, процесс замены ООН точно будет длительным и будет зависеть от желания больших держав создать действительно эффективные механизмы для поддержания мира. И, конечно, будущее мирового порядка будет в значительной степени зависеть и от исхода российско-украинской войны.