Місія МАГАТЕ побачила "ключові речі" на території Запорізької АЕС, - Гроссі

Місії МАГАТЕ вдалося побачити "ключові речі" в перші години візиту на тимчасово окуповану територію Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, яку наводить "РИА Новости".

"Я думаю, що сьогодні за ці кілька годин ми змогли зв'язати багато інформації. Ключові речі, які мені необхідно було побачити, я побачив і отримав пояснення", - заявив Гроссі.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, місія МАГАТЕ приїхала на Запорізьку АЕС з інспекцією на тлі постійних обстрілів станції російськими військовими.

Також ми писали, що на тлі візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС в Енергодарі зникли світло і мобільний зв'язок.

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