ua ru
Пт, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бомба вошла в землю и взорвалась: появилось полное видео удара по Белгороду

Новина українською →
Белгород, Пятница 21 апреля 2023 11:30
Бомба вошла в землю и взорвалась: появилось полное видео удара по Белгороду Фото: появилось полное видео взрыва в Белгороде (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В сети появилось полное видео вчерашнего взрыва в российском Белгороде, когда на город могла упасть фугасная авиационная бомба с российского самолета Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

На видео видно, как бомба вошла в землю, а спустя некоторое время взорвалась.

Взрыв в Белгороде

Вечером 20 апреля в Белгороде прогремели мощные взрывы, а местные жители публиковали в сети фотографии большой воронки.

Позже Минобороны РФ признало, что российская авиация якобы случайно сбросила на Белгород бомбу.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что россияне признали, что сами сбросили авиабомбу на Белгород, чтобы не деморализовать граждан. Ведь руководство РФ боится признавать, что их страна может оказаться незащищенной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Военкомат или штраф? Для работы и учебы нужен военный билет: что это за документ
Военкомат или штраф? Для работы и учебы нужен военный билет: что это за документ
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны