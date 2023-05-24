Подоляк о стратегических целях Украины и РФ: Это перелом в войне

В полномасштабной войне РФ против Украины уже наступил переломный момент. ВСУ, готовясь к освобождению всей территории государства, нарастили возможности, а стратегические цели оккупантов скатились на попытки захватить хоть какой-нибудь населенный пункт.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

По его словам, сегодня происходят два разных процесса.

"Первый: это перелом в войне с точки зрения стратегических целей, которые они (россияне - Ред.) могут сегодня ставить перед собой, и которые мы можем ставить", - объясняет Подоляк.

В этом контексте советник главы ОП подчеркнул, что стратегические цели Украины остаются совершенно неизменными: это деоккупация всей территории. Для этого осуществляется:

"накопление ресурса,

для этого президент занимается международными коммуникациями в полном объеме,

мы сформировали закрытое небо практически, кроме авиационного компонента,

мы сформировали бронетанковую коалицию,

мы решаем огромный логистический вопрос по обеспечению военных снарядом тяжелых калибров,

решили вопросы с дальнобойной ракетой, не в полном объеме и не так быстро, как хотелось бы, но решаем,

инициировали, чтобы в Европе ускорялось военное производство".

"Это - с одной стороны, это то, что касается финала войны для нас, стратегические цели для нас и наших партнеров", - отметил он.

Что касается стратегической цели РФ, то сейчас она сводится к тому, чтобы захватить один населенный пункт.

"Хоть какой-нибудь, символический. Потом они его отдадут, потом мы заберем его обратно. Но - хоть что-то захватить", - сказал Подоляк.