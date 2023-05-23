Дальше Калуга, Тула, Рязань. Только сейчас у Кремля появилась цель "СВО" и она не в Украине

Россияне на 15-й месяц войны выдумали настоящую цель так называемой "специальной военной операции". Она заключается в том, чтобы не допустить падение Белгородской области и других регионов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Официальный Кремль (устами Пескова) на 15-й месяц полномасштабной войны наконец сформулировал цель "СВО": не допустить падения Белгородской области. Очень рефлективно и недальновидно. Предлагаю мыслить на один шаг вперед и начинать новую информационную кампанию "Российской победы": "Достигнуто. Вместе и навсегда. Калуга, Тула, Рязань - это Россия", - написал Подоляк.

По его словам, сейчас настало время для российского режима, чтобы задуматься над объективными вещами: чем раньше он выведет войска с территории Украины, тем менее грандиозной для России катастрофой все закончится в финале.

Что сказал Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже второй день подряд комментирует операцию "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородской области.

"Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений", - заявил он.

Операция в Белгородской области

Напомним, вчера, 22 мая, бойцы “РДК” и легиона “Свобода России” объявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области. На второй день она охватила площадь размером более 30 квадратных километров.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.