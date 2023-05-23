Мирного договора не будет. Подоляк рассказал, как Украина видит завершение войны с РФ
После завершения войны между Украиной и Россией не может быть никакого мирного договора, только юридические документы по репарациям, военным преступлениям и зоне демилитаризации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телемарафона.
"У нас с Россией не сможет быть после войны, которую она проиграет, мирного договора. Это будет договор о выплатах, о военных преступлениях, о зоне демилитаризации, там будут отдельные юридические документы, но не мирный договор с РФ", - сказал Подоляк.
По его словам, Россия должна много лет компенсировать потери, которые нанесла Украине.
"В момент выхода на границы 1991 года мы скажем, что "контрСВО" завершена. Далее ждем, пока российский политический режим не изменится, после этого готовы с ними разговаривать. К этому времени они зафиксируют определенные документы через посредника, что они готовы выплачивать репарации и т.д. ", - отметил советник главы ОП.
Напомним, Украина предлагает "формулу мира", чтобы остановить разрушительную российскую войну. Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.
К тому же советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал единственный способ завершения войны. По его словам, пока некоторые "ищут способы урегулирования", России достаточно вывести свои войска с нашей территории, что сразу завершит горячую фазу войны.
Также ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что вопросом окончания войны является создание 100-километровой демилитаризованной зоны между Россией и Украиной.
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