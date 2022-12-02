Путин все еще мстит за Крымский мост. О чем кремлевский диктатор говорил с Шольцем

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 2 декабря, провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, лидеры обсудили войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Как отмечается, Путин вновь выразил недовольство из-за поставок западного оружия в Украину и "призвал Германию пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий".

Также российский президент вновь попытался "оправдать" удары по критической инфраструктуре Украины. По его словам, на такой шаг Россия пошла из-за неких "атак Киева против гражданской инфраструктуры РФ", вероятно, намекая на инцидент на Крымском мосту.

Подчеркнем, что украинская сторона отрицает причастность к взрывам на мосту в оккупированном Крыму.

Обновлено 13:26.

Кроме того, Путин призвал Шольца допустить Россию к расследованию взрывов на нитках газопровода "Северный поток".