Байден допустил переговоры с Путиным, но есть условие

Президент США Джо Байден считает возможными переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но только если он будет намерен закончить войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Politico Эли Стоколса в Twitter .

"Я готов поговорить с Путиным, если, действительно, в нем есть заинтересованность - он ищет способ закончить войну. Пока он этого не сделал", - отметил лидер США.

Байден также добавил, что его переговоры с Путиным возможны только в случае, если союзники по НАТО одобрят такую инициативу.

Президент подчеркнул, что российский диктатор "просчитался по всем пунктам", и мысль о его победе над Украиной даже "невозможно представить".