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В Кремле отреагировали на условия Байдена по переговорам с Путиным

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Москва, Пятница 02 декабря 2022 12:29
В Кремле отреагировали на условия Байдена по переговорам с Путиным Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Кремль не согласиться на условия по переговорам, которые выставил президента США Джо Байдена. Россия не готова заканчивать войну против Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"То есть, фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот, что он сказал", - отметил Песков.

Спикер Кремля заявил, что РФ не согласится на такие условия, а так называемая "спецоперация" будет продолжаться.

"Соединенные Штаты по-прежнему не признают новые территории в составе Российской Федерации. И, конечно, это существенно осложняет поиск какой-то взаимной почвы. Почвы, возможной для взаимного обсуждения", - сказав он.

Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что согласится на переговоры с Владимиром Путиным, если он закончит войну против Украины.

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