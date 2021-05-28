Подоляк: справа Медведчука - це потужний тест на незалежність суддів та правоохоронців

Справа проти нардепа Віктора Медведчука є потужним тестом на незалежність в Україні правоохоронної та судової систем. Процес над депутатом має продемонструвати, наскільки система незалежна від економічних та політичних впливів.

"Оцей кейс Медведчука - це перший такий потужний тест переформатування системи. Тобто ми зараз побачимо, чи дійсно система готова себе поводити незалежно від політичних чи економічних впливів", - сказав Подоляк.

За його словами, ключовою ідеєю президента України Володимира Зеленського є не "реформа заради реформи", а саме реальна трансформація всієї системи на всіх рівнях.

"На всіх рівнях судова система має бути адекватною викликам. Медведчук - це тільки перший виклик, бо в нас є дуже багато суттєвих економічних впливів тих чи інших бізнесменів, які свої перші накопичення робили на державних інституціях. І от зараз система нам продемонструє...Медведчук має дійти до свого логічного фіналу, має відповісти за те, що він робив. Не з точки зору навіть пропаганди, коли він мав медійні ресурси, а з точки зору отримання тих чи інших активів економічних, які він отримав за допомогою адміністративного ресурсу", - сказав радник голови ОП.