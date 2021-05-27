Венедіктова виключила політику у справі Медведчука: дивимося тільки на склад злочину
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що у справі нардепа Віктора Медведчука немає політики і розглядається тільки склад злочину. Вона також підкреслила, що проросійськість політика і його кумівство з Путіним не мають відношення до даної справи.
Про це Венедіктова розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Ми, наприклад, не знали (про прослуховування, - ред.). Коли проводиться контррозвідувальна діяльність, тільки топкерівництво Генеральної прокуратури до цього залучено, коли ставляться підписи над клопотаннями", - сказала вона.
Венедіктова підкреслила, що сучасний офіс генпрокурора не політизований і не дивиться на проросійськість політиків або на те, хто кум президента РФ Володимира Путіна. "Ми не за кумівство і не проти нього... порушив закон - відповідай. Якщо ти не порушив закон, а у тебе така політична повістка, і ти виходиш в регіони з повісткою, яка законна в цій державі, - питань немає. Ми дивимося тільки на склад злочину", - додала вона.
Нагадаємо, 17 травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому представили десятки записів з голосом нібито Віктора Медведчука. За інформацією журналістів, записи були зроблені під час переговорів Медведчука як з представниками так званими "ДНР" і "ЛНР", так і з політичним оточенням президента Росії Володимира Путіна в період з 2014 по 2018 роки.
Зазначимо, 11 травня Віктору Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру. За словами генерального прокурора Ірини Венедиктової, підозри стосуються держзради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
Як писало РБК-Україна, 13 травня суд обрав запобіжний захід Медведчуку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт. Вчора Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення першої інстанції про запобіжний захід нардепу.