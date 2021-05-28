Подоляк: дело Медведчука - это мощный тест на независимость судей и правоохранителей
Дело против нардепа Виктора Медведчука является мощным тестом на независимость в Украине правоохранительной и судебной систем. Процесс над депутатом должен продемонстрировать, насколько система независима от экономических и политических влияний.
Об этом в интервью "Украина 24" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Этот кейс Медведчука - это первый такой мощный тест переформатирования системы. То есть мы сейчас увидим, действительно ли система готова себя вести независимо от политических или экономических влияний", - сказал Подоляк.
По его словам, ключевой идеей президента Украины Владимира Зеленского является не "реформа ради реформы", а именно реальная трансформация всей системы на всех уровнях.
"На всех уровнях судебная система должна быть адекватной вызовам. Медведчук - это только первый вызов, потому что у нас есть очень много существенных экономических влияний тех или иных бизнесменов, которые свои первые накопления делали на государственных институтах. И вот сейчас система нам продемонстрирует...Медведчук должен дойти до своего логического финала, должен ответить за то, что он делал. Не с точки зрения даже пропаганды, когда он имел медийные ресурсы, а с точки зрения получения тех или иных активов экономических, которые он получил с помощью административного ресурса", - сказал советник главы ОП.
11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение. По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
13 мая суд избрал меру пресечения Медведчуку, отправив его под круглосуточный домашний арест. 26 мая Апелляционный суд Киева оставил в силе решение первой инстанции о мере пресечения нардепу.