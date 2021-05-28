Подоляк: дело Медведчука - это мощный тест на независимость судей и правоохранителей

Дело против нардепа Виктора Медведчука является мощным тестом на независимость в Украине правоохранительной и судебной систем. Процесс над депутатом должен продемонстрировать, насколько система независима от экономических и политических влияний.

"Этот кейс Медведчука - это первый такой мощный тест переформатирования системы. То есть мы сейчас увидим, действительно ли система готова себя вести независимо от политических или экономических влияний", - сказал Подоляк.

По его словам, ключевой идеей президента Украины Владимира Зеленского является не "реформа ради реформы", а именно реальная трансформация всей системы на всех уровнях.

"На всех уровнях судебная система должна быть адекватной вызовам. Медведчук - это только первый вызов, потому что у нас есть очень много существенных экономических влияний тех или иных бизнесменов, которые свои первые накопления делали на государственных институтах. И вот сейчас система нам продемонстрирует...Медведчук должен дойти до своего логического финала, должен ответить за то, что он делал. Не с точки зрения даже пропаганды, когда он имел медийные ресурсы, а с точки зрения получения тех или иных активов экономических, которые он получил с помощью административного ресурса", - сказал советник главы ОП.