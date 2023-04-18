Подоляк дал совет России после циничных заявлений Лаврова о желании завершить войну

России необходимо вывести свои войска с территории Украины, и тогда война завершится как можно скорее.

"Зачем говорить риторические вещи? Есть Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.) и есть осознанное понимание, которого нет у Лаврова, что оснований для конфликта не существует, что вы пришли на суверенную территорию и изнуряете ее сегодня, а чтобы это все остановить, не нужно ехать в Бразилию. Хочешь закончить как можно скорее? Выведи войска", - подчеркнул Подоляк.

Отметим, вчера, 17 апреля, Лавров во время своего визита в Бразилию заверял, что его страна якобы заинтересована в скорейшем завершении "конфликта" в Украине.