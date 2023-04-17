Россия нападет на другую страну, если Украина проиграет войну, - Дуда

Россия не может победить в войне против Украины, поскольку в ином случае Кремль продолжит нападать уже на другие страны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24 , об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Глава польского государства на совместном брифинге с президентом Италии Серджо Маттареллой отметил, что сейчас в мире начали звучать опасные призывы к скорейшему окончанию войны и прекращению помощи Украине.

"Как сосед Украины, президент Республики Польша, я хочу сказать, что любой, кто призывает к прекращению помощи Украине, сегодня перед лицом продолжающейся российской агрессии фактически действует в интересах Москвы, действительно работает в интересах России. На самом деле он хочет, чтобы Россия победила Украину", - подчеркнул Дуда.

По его словам, преимущество РФ над Украиной очевидно и без должной помощи наша страна не выиграет войну. А победа страны-агрессора "будет лишь первым шагом к распространению господства РФ в восточной части Европы".

"Мы их поддерживаем и будем поддерживать, и мы призываем весь мир оказывать эту поддержку Украине постоянно, пока эта война не закончится без победы России. Россия не может победить в этой войне. Если Россия выиграет эту войну, она нападет на другую страну", - добавил Дуда.

Он уточнил, что в этом вопросе они согласны с итальянским коллегой и занимают "абсолютно одинаковую позицию".