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Россия хочет войны, это самое большое препятствие для мира, - глава МИД Украины

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Багдад, Понедельник 17 апреля 2023 19:46
Россия хочет войны, это самое большое препятствие для мира, - глава МИД Украины Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия хочет продолжать войну. Такое желание страны-агрессора является самым большим препятствием для мира.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом в ходе своего визита в Ирак заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия стремится к войне. И это самое большое препятствие, самое большое препятствие на пути к миру", - отметил глава МИД.

По его словам, что бы не говорили чиновники страны-агрессора, Россия все равно не хочет прекращать войну.

"Нам нужно, чтобы Россия согласилась с очень простым фактом: она должна прекратить войну и уйти с территории Украины. Это даст пространство для дипломатии", - добавил он.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда назвал опасными призывы к скорейшему завершению войны России против Украины.

Также мы писали, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры между Россией и Украиной по прекращению огня сейчас невозможны.

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