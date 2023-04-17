Россия хочет войны, это самое большое препятствие для мира, - глава МИД Украины

Россия хочет продолжать войну. Такое желание страны-агрессора является самым большим препятствием для мира.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом в ходе своего визита в Ирак заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.