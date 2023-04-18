Подоляк дав пораду Росії після цинічних заяв Лаврова про бажання завершити війну

Росії необхідно вивести свої війська з території України, і тоді війна завершиться якнайшвидше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.
"Навіщо говорити риторичні речі? Є Лавров (глава МЗС РФ Сергій Лавров - ред.) і є усвідомлене розуміння, якого немає у Лаврова, що підстав для конфлікту не існує, що ви прийшли на суверенну територію і мордуєте її сьогодні, а щоб це все зупинити, не треба їхати до Бразилії. Хочеш закінчити якомога швидше? Виведи війська", - наголосив Подоляк.
Зазначимо, вчора, 17 квітня, Лавров під час свого візиту до Бразилії запевняв, що його країна нібито зацікавлена у якнайшвидшому завершенні "конфлікту" в Україні.
Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Росія прагне продовжувати війну. Зараз це найбільша перешкода для миру.
Також ми писали, що президент Польщі Анджей Дуда назвав небезпечними заклики до якнайшвидшого завершення війни Росії проти України.
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