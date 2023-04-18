Подоляк дал совет России после циничных заявлений Лаврова о желании завершить войну
России необходимо вывести свои войска с территории Украины, и тогда война завершится как можно скорее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.
"Зачем говорить риторические вещи? Есть Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.) и есть осознанное понимание, которого нет у Лаврова, что оснований для конфликта не существует, что вы пришли на суверенную территорию и изнуряете ее сегодня, а чтобы это все остановить, не нужно ехать в Бразилию. Хочешь закончить как можно скорее? Выведи войска", - подчеркнул Подоляк.
Отметим, вчера, 17 апреля, Лавров во время своего визита в Бразилию заверял, что его страна якобы заинтересована в скорейшем завершении "конфликта" в Украине.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия стремится продолжать войну. Сейчас это самое большое препятствие для мира.
Также мы писали, что президент Польши Анджей Дуда назвал опасными призывы к скорейшему завершению войны России против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.