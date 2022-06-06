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Москва пригрозила ядерним ударом по Чорногорії. Подоляк закликав подумати про капітали РФ

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Україна, Понеділок 06 червня 2022 16:59
Москва пригрозила ядерним ударом по Чорногорії. Подоляк закликав подумати про капітали РФ Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запропонував західним партнерам замислитися з огляду на загрози Росії ядерним ударом Чорногорії у зв'язку із закриттям неба для літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Черговий ядерний удар обіцяють у Росії. Цього разу - по Чорногорії за непропуск літака Лаврова та зраду "спільної історії". Загальна історія Росії та Чорногорії? Це про вілли чиновників на Адріатичному узбережжі чи яхти у місцевих маринах?" - написав він.

За його словами, країнам, які дають притулок російському капіталу, "є про що подумати".

Зазначимо, гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін пригрозив ракетою "Сармат" країнам, які не пропустили літак глави МЗС Росії Сергія Лаврова. У цьому списку - Чорногорія, Румунія, Болгарія.

"От чим хороший "Сармат"? Він у боягузливих болгар, злопам'ятних румун і чорногорців, які здали нашу спільну історію, згоди на проліт не питатиме. Так само як і в інших шведів", - написав Рогозін у Тwitter.

Ракета "Сармат" - російська міжконтинентальна балістична ракета, яка проходить випробування.

Нагадаємо, Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили небо для літака Лаврова. Повідомлялося, що його візит до Сербії "опинився під великим питанням".

Зазначимо, що небо для всіх російських літаків та сама Болгарія закрила ще з 26 лютого, чому Лавров думав, що його літак стане винятком, залишається загадкою.

Водночас Лавров заявив, що на Заході "справи зовсім погані". Бо саме тому довелося закривати небо для його літака.

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