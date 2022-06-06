ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Москва пригрозила ядерным ударом по Черногории. Подоляк призвал подумать о капиталах РФ

Новина українською →
Украина, Понедельник 06 июня 2022 16:59
Москва пригрозила ядерным ударом по Черногории. Подоляк призвал подумать о капиталах РФ Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил западным партнерам задуматься, учитывая угрозы России ядерным ударом по Черногории в связи с закрытием неба для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Очередной ядерный удар обещают в России. На этот раз - по Черногории за непропуск самолета Лаврова и предательство "общей истории". Общая история России и Черногории? Это о виллах чиновников на Адриатическом побережье или яхтах в местных маринах?" - написал он.

По его словам, странам, которые приютят российский капитал, "есть о чем подумать".

Отметим, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригрозил ракетой "Сармат" странам, не пропустившим самолет главы МИД России Сергея Лаврова. В этом списке - Черногория, Румыния, Болгария.

"Вот чем хорош "Сармат"? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов", - написал Рогозин в Тwitter.

Ракета "Сармат" - российская межконтинентальная баллистическая ракета, которая проходит испытания.

Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова. Сообщалось, что его визит в Сербию "оказался под большим вопросом".

Отметим, что небо для всех российских самолетов та же Болгария закрыла еще с 26 февраля, почему Лавров думал, что его самолет станет исключением, остается загадкой.

В то же время Лавров заявил, что на Западе "дела совсем плохи". Потому что пришлось закрывать небо для его самолета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лавров
NEWS
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью