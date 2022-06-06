Москва пригрозила ядерным ударом по Черногории. Подоляк призвал подумать о капиталах РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил западным партнерам задуматься, учитывая угрозы России ядерным ударом по Черногории в связи с закрытием неба для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter .

"Очередной ядерный удар обещают в России. На этот раз - по Черногории за непропуск самолета Лаврова и предательство "общей истории". Общая история России и Черногории? Это о виллах чиновников на Адриатическом побережье или яхтах в местных маринах?" - написал он.

По его словам, странам, которые приютят российский капитал, "есть о чем подумать".

Отметим, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригрозил ракетой "Сармат" странам, не пропустившим самолет главы МИД России Сергея Лаврова. В этом списке - Черногория, Румыния, Болгария.

"Вот чем хорош "Сармат"? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов", - написал Рогозин в Тwitter.

Ракета "Сармат" - российская межконтинентальная баллистическая ракета, которая проходит испытания.