Лавров відмінив візит до Сербії після закриття неба для його літака
У МЗС РФ підтвердили, що Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія закрили небо для прольоту літака міністра закордонних справ Сергія Лаврова. У зв'язку з цим він скасував свій візит до Сербії, намічений на 6 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера МЗС РФ Марії Захарової в ефірі італійського телеканалу La7.
"Країни - учасниці ЄС та НАТО закрили повітряний простір, закрили черговий канал зв'язку", - сказала вона
При цьому, журналістам "Настоящее время", на уточнююче питання чи через це скасовано візит Лаврова до Сербії, високопоставлене джерело в МЗС РФ відзначило: "Здатністю до телепортації наша дипломатія ще не опанувала".
Сам же Лавров завив, що на Заході "справи зовсім погані".
"Мабуть, справи на Заході зовсім погані, і крики, які останнім часом лунають про необхідність для Сербії зробити остаточний вибір, про те, що як колишній прем'єр-міністр Швеції та міністр закордонних справ робив гучні заяви, що найгірше, що може Сербія зробити, щоб просувати свою європерспективу - це прийняти міністра закордонних справ Росії в Белграді", - сказав він.
Нагадаємо, Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили небо для літака Лаврова. Повідомлялося, що його візит до Сербії "опинився під великим питанням".
Зазначимо, що небо для всіх російських літаків та сама Болгарія закрила ще з 26 лютого, чому Лавров думав, що його літак стане винятком, залишається загадкою.
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