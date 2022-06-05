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Три країни закрили небо для Лаврова напередодні його візиту до Сербії: що відомо

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Росія, Неділя 05 червня 2022 18:38
Три країни закрили небо для Лаврова напередодні його візиту до Сербії: що відомо Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили небо для літака міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вечерње новости.

У зв'язку із цим намічений на 6-7 червня візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії "опинився під великим питанням". При цьому, за даними видання, "у цьому немає жодної вини офіційного Белграда".

Справа в тому, що Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили свій повітряний простір для літака глави російського МЗС. Офіційного підтвердження ні з боку Кремля, ні з боку офіційного Белграда поки що не надходило.

Видання також опублікувало документ, що підтверджує факт закриття неба Чорногорії для літака Лаврова.

Три країни закрили небо для Лаврова напередодні його візиту до Сербії: що відомо

Як повідомлялося, 8 червня з цього питання до Анкари приїде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

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