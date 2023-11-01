События в Дагестане показывают ослабление контроля Кремля на периферии РФ, - ISW

















Погром в Махачкале

Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадали более 20 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале - это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.

В Институте изучения войны отметили, что из-за этой ситуации Кремлю все труднее будет создавать для избирателей иллюзию того, что РФ - религиозно-толерантная страна.

Больше о ситуации в Махачкале и антиизраильских погромах - читайте в материале РБК-Украина .

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