События в Дагестане показывают ослабление контроля Кремля на периферии РФ, - ISW

Ответ главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на антисемитские беспорядки в Республике Дагестан 29 октября свидетельствует о том, что российские официальные лица могут беспокоиться ослаблением авторитарного контроля в регионах на периферии Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадали более 20 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале - это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.
В Институте изучения войны отметили, что из-за этой ситуации Кремлю все труднее будет создавать для избирателей иллюзию того, что РФ - религиозно-толерантная страна.
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