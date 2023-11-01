Події в Дагестані показують послаблення контролю Кремля на периферії РФ, - ISW

















Погром у Махачкалі

Увечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався до аеропорту Махачкали. Вони "шукали євреїв", які нібито мали приїхати рейсом з Ізраїлю. Пізніше стало відомо, що через погром постраждали понад 20 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі - це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

В Інституті вивчення війни зазначили, що через цю ситуацію Кремлю все важче створюватиме для виборців ілюзію того, що РФ - релігійно-толерантна країна.

Більше про ситуацію в Махачкалі та антиізраїльські погроми - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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