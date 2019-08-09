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Підготовча група продовжить обговорення запуску нової Ради 14 серпня

Новини » Політика    09.08.2019 - 15:47
Підготовча група продовжить обговорення запуску нової Ради 14 серпня
Фото: Дмитро Радумков (РБК-Україна)

Сьогодні підготовча група визначилася із датою запуску нової Ради

Підготовча група продовжить обговорення запуску роботи Верховної ради дев'ятого скликання у середу, 14 серпня. Відповідне рішення було прийнято сьогодні у ході засідання депутатської групи, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, наступне засідання підготовчої депутатської групи призначено на середу, 14 серпня, на 11 годину.

Зазначимо, спочатку пропонувалася інша дата - 14:00 вівторка, 13 серпня, проте, як виявилося, апарат Ради не зміг би встигнути забезпечити проведення цього засідання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у ході засідання група новообраних нардепів визначилася із датою проведення першого засідання Ради 9 скликання. Так, обговорювалися чотири дати: 20,27 та 29 серпня, а також 3 вересня. Під час обговорення було вирішено провести урочисте засідання нової Ради 29 серпня.

Як відомо, в підготовчу депутатську групу входять представники від політичних партій, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр: 17 - від "Слуги народу", три - від ОПЗЖ, по дві особи від "Батьківщини" і "Європейської солідарності", один представник партії "Голос".

Рада визначилася з датою першого засідання У парламенті проходить засідання по підготовці до сесії нової Ради
Новини України Верховна РадаДмитро Разумков
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