У Раді назвали керівників парламентських комітетів

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Більшість комітетів забрали депутати від "Слуги народу"

У Верховній раді України нового скликання визначилися з керівниками парламентських комітетів. Про це заявив голова підготовчої депутатської групи та лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За результатами засідання підготовчої групи Разумков оголосив, хто очолить парламентські комітети:

Комітет з питань аграрної та земельної політики - Микола Сольський ("Слуга народу")

Комітет з питань антикорупційної політики - Анастасія Красносільська ("Слуга народу")

Комітет з питань бюджету - Юрій Аристов ("Слуга народу")

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики - Олександр Ткаченко ("Слуга народу")

Комітет з питань екологічної політики та природокористування - Олег Бондаренко ("Слуга народу")

Комітет з питань економічного розвитку - Дмитро Наталуха ("Слуга народу")

Комітет з питань енергетики та ЖКП - Андрій Герус ("Слуга народу")

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування - Михайло Радуцький ("Слуга народу")

Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва - Богдан Яременко ("Слуга народу")

Комітет з питань інтеграції України з ЄС - Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність")

Комітет з питань молоді та спорту - Андрій Кожем'якін ("Батьківщина")

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки - Олександр Завітневич ("Слуга народу")

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування - Андрій Клочко ("Слуга народу")

Комітет з питань освіти, науки та інновацій - Сергій Бабак ("Слуга народу")

Комітет з питань прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин - Дмитро Лубинець (позафракційний)

Комітет з питань правової політики - Ірина Венедиктова ("Слуга народу")

Комітет з питань правоохоронної діяльності - Денис Монастирський ("Слуга народу")

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР - Сергій Кальченко ("Слуга народу")

Комітет з питань свободи слова - Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів - Галина Третьякова ("Слуга народу")

Комітет з питань транспорту та інфраструктури - н / д (перший заступник голови Юлія Клименко, "Голос")

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики - Данило Гетманцев ("Слуга народу")

Комітет з питань цифрової трансформації - Михайло Крячко ("Слуга народу")

Фото: списки глав комітетів

Відзначимо, раніше джерело РБК-Україна повідомив, що депутати "Слуги народу" отримають 70 керівних посад в комітетах Ради. Крім глав комітетів, в це число входять секретарі та заступники керівників комітетів.

Крім того, 15 керівних посад повинна була отримати фракція "Опозиційна платформа - За життя", по 14 місць віддадуть "Батьківщині" і "Голосу", а "Європейської солідарності" - 4.

Також раніше повідомлялося, що фракція "Європейської солідарності" вирішила висунути кандидатом на пост другого віце-спікера Верховної ради Мустафу Джемілєва.