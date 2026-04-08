"Налог на OLX" будет? Рада приняла законопроект, но с изменениями

Верховная Рада за основу поддержала законопроект №15111-д о налогообложении доходов с цифровых платформ. "За" проголосовали 234 народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Перед голосованием в сессионном зале предложение правительства было доработано. Если в парламент Кабмин вносил №15111, то уже сегодня, 7 апреля, народные депутаты поддержали в первом чтении альтернативный №15111-д, который имеет существенные изменения.
Как сообщал нардеп Ярослав Железняк, документ был значительно доработан, учитывая замечания бизнеса и альтернативные предложения народных депутатов.
По его словам, обновленная версия законопроекта стала значительно более лояльной к гражданам и предпринимателям.
"Это доработанный текст, который мы значительно доработали. Сейчас он не касается бывших в употреблении товаров, нет спецсчетов и доступа к банковской тайне", - написал Железняк в своем Телеграм-канале.
№15111-д учитывает правила ЕС по обмену налоговой информацией о продаже товаров и предоставлении услуг через цифровые платформы.
Льготная ставка 5% - доходы, которые люди получают через цифровые платформы (например, для самозанятых), можно облагать налогом по упрощенной ставке 5%. При этом:
Операторы платформ из-за рубежа (нерезиденты) будут иметь упрощенные правила: отчетность можно подавать раз в год через специальный портал, а налоги платить ежемесячно в иностранной валюте.
Льготная ставка 5% применяется к годовому доходу с цифровых платформ до 834 "минимальных зарплат" (примерно 7,2 млн грн).
Отсутствие трудовых отношений - доходы от предоставления личных услуг через платформу не создают официальных трудовых отношений между платформой и продавцом.
Ожидается, что новые нормы смогут начать действовать не ранее 1 января 2027 года.
Запуск возможен только после подписания международного соглашения об обмене данными и присоединения к нему других стран.
Фактически налогообложение доходов начнется только в 2028 году (по итогам отчетного 2027 года).
Напомним, 10 марта Верховная Рада Украины не смогла принять предыдущий законопроект №14025 о налогообложении цифровых платформ - документ набрал лишь 168 голосов при необходимых 226.
Международный валютный фонд выразил обеспокоенность относительно дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов. Причиной стало затягивание с принятием решений, необходимых для получения этих средств, ведь законопроект о налогообложении цифровых платформ является одним из ключевых "маяков" МВФ.
В свою очередь Кабинет министров Украины начал готовить новый пакет налоговых изменений. Вместо одного законопроекта решили разработать сразу три отдельных документа, тогда как инициативу по НДС для ФЛП пока решили не вносить в парламент.
