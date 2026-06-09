ua en ru
Вт, 09 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Налог на OLX будет? Что приняла Рада и как это повлияет на доходы украинцев

15:30 09.06.2026 Вт
2 мин
Закон вводит новый налог. Кто и сколько будет платить?
aimg Елена Чупровская aimg Дмитрий Левицкий aimg Гетманцев Даниил Эксперт aimg Ярослав Железняк Эксперт
Налог на OLX будет? Что приняла Рада и как это повлияет на доходы украинцев Фото: какие нововведения предусматривает новый закон (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Рада приняла сегодня закон о цифровых платформах (15111-д), известный общественности как "налог на OLX".

РБК-Украина расспросило инициаторов документа нардепов Даниила Гетманцева и Ярослава Железняка о том, что меняет принятый закон.

Главное нововведение - закон действительно вводит новый налог: 10% от дохода физического лица на цифровой платформе.

"Вместо 23% налогов (которые должны самостоятельно платить украинцы сейчас - ред.) надо теперь будет платить 10% без ЕСВ. Это 5% - военный сбор, и 5% - НДФЛ. И это будет происходить автоматически", - пояснил Железняк.

Кого это касается? Только граждан, которые получают доход от деятельности на цифровых платформах. Например, таксисты, курьеры, блогеры и т.д., отмечает Гетманцев.

То есть, на подписку Netflix или покупку на Temu - это не влияет.

Читайте также: Налоговая будет знать о продажах на OLX: Рада приняла закон

Будет ли налог с каждой продажи на OLX? Если коротко, нет. По словам Гетманцева, в законе установили четкое ограничение: если за год продали товаров менее чем на 2000 евро, - доход не облагается налогом.

Налог на OLX будет? Что приняла Рада и как это повлияет на доходы украинцевФото: когда надо платить 10% налога, согласно законопроекту (инфографика РБК-Украина)

Как это будет работать? Например, вы получаете доход от своего YouTube-канала, и платформа автоматически будет списывать с него эти 10% налога.

"Самостоятельно ничего платить не придется", - отметил Железняк в комментарии РБК-Украина.

Напомним, что принятие этого закона было одним из требований МВФ.

Как сообщало РБК-Украина, 8 июня Украина получила седьмой транш от ЕС в размере 2,8 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Средства направят на приоритетные расходы госбюджета, в частности социальную и гуманитарную сферы.

Также мы разбирали вопрос повышения налога на прибыль банков до 50% в 2027 году. НБУ и банкиры выступают против из-за рисков для кредитования, тогда как МВФ занимает нейтральную позицию и не будет возражать, если Рада поддержит закон.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МВФ Даниил Гетманцев Ярослав Железняк Налоги
Новости
Налоговая будет знать о продажах на OLX: Рада приняла закон
Налоговая будет знать о продажах на OLX: Рада приняла закон
Аналитика
Белый бизнес становится более легкой мишенью для проверок: интервью с Анной Деревянко, ЕВА
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Белый бизнес становится более легкой мишенью для проверок: интервью с Анной Деревянко, ЕВА