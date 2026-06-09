Налог на OLX будет? Что приняла Рада и как это повлияет на доходы украинцев

Рада приняла сегодня закон о цифровых платформах (15111-д), известный общественности как "налог на OLX".

РБК-Украина расспросило инициаторов документа нардепов Даниила Гетманцева и Ярослава Железняка о том, что меняет принятый закон.

Главное нововведение - закон действительно вводит новый налог: 10% от дохода физического лица на цифровой платформе.

"Вместо 23% налогов (которые должны самостоятельно платить украинцы сейчас - ред.) надо теперь будет платить 10% без ЕСВ. Это 5% - военный сбор, и 5% - НДФЛ. И это будет происходить автоматически", - пояснил Железняк.

Кого это касается? Только граждан, которые получают доход от деятельности на цифровых платформах. Например, таксисты, курьеры, блогеры и т.д., отмечает Гетманцев.

То есть, на подписку Netflix или покупку на Temu - это не влияет.

Будет ли налог с каждой продажи на OLX? Если коротко, нет. По словам Гетманцева, в законе установили четкое ограничение: если за год продали товаров менее чем на 2000 евро, - доход не облагается налогом.

Фото: когда надо платить 10% налога, согласно законопроекту (инфографика РБК-Украина)

Как это будет работать? Например, вы получаете доход от своего YouTube-канала, и платформа автоматически будет списывать с него эти 10% налога.

"Самостоятельно ничего платить не придется", - отметил Железняк в комментарии РБК-Украина.