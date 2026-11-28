Кому платить налог на недвижимость не нужно

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, нужно платить не всем владельцам жилья. Ведь законодательством предусмотрены так называемые "льготные площади".

Согласно подпункту 266.4.1 статьи 266 Налогового кодекса Украины, база налогообложения для физических лиц уменьшается на:

60 квадратных метров - для квартиры;

120 кв. м - для жилого дома;

180 кв. м - если в собственности одновременно есть квартира и дом.

Следовательно, если площадь квартиры человека не превышает 60 кв. м, а дома - 120 кв. м, налог не начисляется.

"Например, если квартира имеет площадь 80 кв. м, налогом облагаются только 20 кв. м, которые превышают льготную площадь", - объяснили ранее в пресс-службе Государственной налоговой службы (ГНС) Украины.

В случае общей собственности - каждый совладелец уплачивает налог только за свою долю.

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Кто освобождается от налога независимо от площади

От уплаты налога на недвижимость в Украине освобождены не только собственники жилья, суммарная площадь которого не превышает установленные нормы.

Это касается также людей, чья недвижимость находится на оккупированных территориях, повреждена или находится в зоне активных боевых действий.

Полный перечень недвижимости, не являющейся объектом налогообложения, приводится в подпункте 266.2.2 статьи 266 Налогового кодекса.

Не нужно платить налог, в частности, за:

здания детских домов семейного типа;

общежития;

жилье, принадлежащее детям-сиротам, лишенным родительской опеки и детям с инвалидностью, которые воспитываются одинокими матерями или родителями (но не более одного такого объекта на ребенка);

жилую недвижимость - собственность общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий;

объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, где воспитывается пять и более детей и т.д.

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За какую недвижимость нужно платить более высокий налог

За некоторую недвижимость украинцам нужно платить более высокий - увеличенный - налог.

Его еще иногда называют налогом на "роскошь".

Речь идет о владельцах:

квартир общей площадью более 300 кв. м;

домов площадью более 500 кв. м.

"Согласно Налоговому кодексу Украины, если в собственности физического лица есть квартира или дом, общая площадь которых превышает установленные пределы, сумма налога на недвижимое имущество увеличивается на 25 000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его долю)", - сообщили в ГНС.

Уточняется, что эта сумма добавляется к основному налогу на недвижимость.

Если же владелец квартиры или дома меняется (в течение календарного года), налог распределяется между предыдущим и новым владельцами пропорционально периоду владения:

предыдущий владелец - платит налог с 1 января до начала месяца, в котором он потерял право собственности;

новый собственник - платит налог начиная с месяца, в котором получил право собственности.

"Такой же принцип применяется и к дополнительным 25 000 гривен", - констатировали в ГНС.

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Как рассчитывается сумма налогов на недвижимость

Ставку налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, устанавливает местный совет.

Причем ее максимальный размер не может превышать 1,5% минимальной заработной платы - за один квадратный метр сверх льготной площади.

То есть для расчета применяется минимальная заработная плата (установленная на 1 января предыдущего года).

Рассчитать ориентировочную сумму налога самостоятельно можно с помощью сервиса "Калькулятор налога на имущество", доступного на веб-портале ГНС.

Если же нужно определить размер налога на "роскошь" за неполный год владения недвижимостью, дополнительные 25 000 гривен:

делят на 12 месяцев;

умножают на количество месяцев владения объектом в соответствующем году.

Здесь формула расчета (за неполный год) такова:

Основная сумма налога + (25 000 грн ÷ 12× количество месяцев владения).

Следовательно, если квартира, дом или их доли превышают установленные Налоговым кодексом площади, владельцу придется заплатить: