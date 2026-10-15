Снижение налога на аренду жилья до 5%: что решила Рада

Верховная Рада со второй попытки поддержала правку о снижении налога на доходы физических лиц для тех, кто сдает недвижимость в аренду. Ставку НДФЛ предлагают снизить с 18% до 5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

За соответствующую правку проголосовали 255 народных депутатов. Ее поддержали при рассмотрении законопроекта №16051-1, предусматривающего направление НДС от международных почтовых и экспресс-отправлений на нужды Вооруженных Сил Украины.

Как изменится налогообложение аренды жилья

В настоящее время владельцы недвижимости, официально декларирующие доходы от аренды, платят 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Общая налоговая нагрузка составляет 23%.

После понижения ставки НДФЛ до 5% совокупный размер этих платежей составит 10%.

По словам Шуляк, новая ставка будет касаться доходов физических лиц от сдачи в аренду как жилой, так и нежилой недвижимости.

"Доход физического лица-арендодателя от предоставления в аренду жилой или нежилой недвижимости будет облагаться налогом по ставке 5% НДФЛ. Арендодатель по итогам года должен подать налоговую декларацию и самостоятельно уплатить налог в бюджет", - уточнила Шуляк.

Почему хотят снизить налог

Одной из причин высокого уровня тенизации рынка аренды Шуляк назвала значительную налоговую нагрузку. По ее мнению, уменьшение ставки должно сделать официальное оформление арендных отношений более доступным для владельцев недвижимости.

"Уменьшение ставки НДФЛ до 5% делает официальное оформление арендных отношений менее обременительным для собственников жилья и создает более простой и понятный стимул заключать договоры, декларировать доходы и работать в правовом поле", - отметила она.

По словам депутата, снижение налоговой нагрузки может помочь постепенно вывести рынок аренды из тени без усиления фискального давления.

Шуляк также связала легализацию арендных отношений с жилищной реформой. По ее словам, для запуска социальной аренды и перехода в европейские модели обеспечения жильем нужно, в частности, детинизировать рынок.