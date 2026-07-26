Что такое налоговая декларация и кому в Украине ее обязательно нужно подавать

В налоговой объяснили, что право на доходы и кому в Украине ее нужно подавать. Обязанность касается не всех.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на разъяснение Государственной налоговой службы Украины.

Главное о налоговой декларации

Простыми словами, налоговая декларация это документ, в котором человек сам отчитывается государству о доходах за прошлый год. Кто обязан подавать. В 2026 году декларацию за доходы в 2025 году обязательно подают восемь категорий: контролеры контролируемых иностранных компаний (КИК) – вместе с отдельным приложением КИК.

выезжающие за границу на постоянное проживание - подать нужно не позднее чем за 60 дней до выезда;

иностранцы, которые по итогам 2025 года приобрели статус налогового резидента Украины;

ФЛПы на общей системе (не на едином налоге);

те, кто получил инвестиционную прибыль или другие необлагаемые налогом доходы;

нотариусы, частные исполнители, адвокаты, судебные эксперты, аудиторы, оценщики, инженеры, архитекторы – все, кто ведет независимую профессиональную деятельность;

те, кто зарабатывал за границей – зарплата, фриланс, дивиденды, пенсия, наследство, подарки, выигрыши (кроме материальной помощи беженцам и членам семьи в связи с войной);

те, кто получал доходы от физических лиц - аренда квартиры физлицу, подарки или наследство от людей, не являющихся близкими родственниками, имущество по решению суда;

Что такое налоговая декларация

Это документ, в котором человек сам отчитывается государству о своих доходах за прошлый год. Такие, по которым налоги еще не уплачены. На основе этого ГНС насчитывает сумму, которую нужно доплатить в бюджет.

Формально это определено в Налоговом кодексе (пункт 46.1 статьи 46), а саму форму документа утвердило Министерство финансов в 2015 году.

Декларация касается всех, кто получает доходы в Украине или за границей – как украинцев-резидентов, так и иностранцев с доходами в Украине.

Кому обязательно нужно подать декларацию

По разъяснению ГНС, в 2026 году (за доходы 2025 года) декларацию должны подать восемь категорий украинцев.

1. Те, кто получал доходы от других физических лиц

Это когда налог с дохода никто за вас не платил. Например:

вы сдаете квартиру физическому лицу;

получили подарок или наследство от человека, который вам не является близким родственником, и не уплатили налог у нотариуса;

имущество перешло к вам по решению суда.

2. Те, кто зарабатывал за границей

Речь идет о зарплате, фрилансе, дивидендах, пенсии, наследстве, подарках, выигрышах, призах или других доходах из-за границы.

Впрочем, есть исключения. Не нужно декларировать средства, если украинец (с временной защитой за границей) получил:

материальную помощь от иностранных государств, фондов или благотворительных организаций в связи с войной;

помощь для членов семьи первой степени родства, пострадавших от российской агрессии.

Кроме того, Украина имеет соглашения об избежании двойного налогообложения со многими странами - часть доходов может автоматически исключаться.

3. Те, кто ведет независимую профессиональную деятельность

Это нотариусы, частные исполнители, адвокаты, арбитражные управляющие, судебные эксперты, аудиторы, оценщики, инженеры, архитекторы.

4. Те, кто получил другие необлагаемые доходы

Например, инвестиционная прибыль или доходы, с которых не был удержан налог и не освобождены от налогообложения.

5. ФОПы на общей системе

Речь идет о физлицах-предпринимателях, которые работают на общей системе налогообложения (не на едином налоге) и получают доходы от предпринимательской деятельности.

6. Иностранцы, ставшие налоговыми резидентами Украины

Если по итогам 2025 года иностранец получил статус налогового резидента Украины, он подает декларацию и включает в нее как украинские, так и зарубежные доходы.

7. Выезжающие за границу на постоянное проживание

Здесь дедлайн отдельный: декларацию нужно подать не позднее 60 календарных дней до выезда.

8. Контроллеры иностранных компаний

Украинцы-резиденты, являющиеся контролерами так называемой контролируемой иностранной компании (КИК), подают декларацию вместе с отдельным приложением КИК.

Кто может подать декларацию добровольно

Это вариант для тех, кто хочет получить налоговую скидку – то есть вернуть часть ранее уплаченного налога с доходов. Деньги возвращаются за конкретные расходы в прошлом году.

Самые распространенные из них:

оплата за обучение в учебных заведениях Украины;

проценты по ипотечному кредиту;

страховые платежи;

благотворительные взносы неприбыльным предприятиям.

Чтобы получить такой возврат, декларацию нужно подать самому – автоматически деньги не возвращаются.