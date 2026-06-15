Сколько сейчас надо платить налога при сдаче жилья и как наказывают за "серую" аренду

Аренда жилья в Украине - это не только способ заработка, но и официальный доход, который подлежит налогообложению. Как только недвижимость начинает приносить прибыль, она юридически становится объектом бизнеса.

В комментарии РБК-Украина глава комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу Татьяна Даниленко рассказала, какие штрафы грозят за уклонение от уплаты налогов при сдаче жилья в аренду.

Главное: Обязанность: Платить налоги должен только владелец жилья, даже если в договоре прописано иное.

Платить налоги должен только владелец жилья, даже если в договоре прописано иное. Суммы: 18% НДФЛ + 5% военного сбора.

18% НДФЛ + 5% военного сбора. Сроки: Оплата в течение 40 дней после окончания квартала.

Оплата в течение 40 дней после окончания квартала. Штрафы: от 25% до 50% от суммы налога; при систематическом сокрытии - до 85 000 гривен.

от 25% до 50% от суммы налога; при систематическом сокрытии - до 85 000 гривен. Перспектива: В Раде рассмотрели налог на аренду, новые условия заработают с 2027-го.

Миф о перекладывании налогов на арендатора

Многие владельцы жилья пытаются "переложить" налоговую нагрузку на арендатора, просто добавив сумму налогов к стоимости аренды. Однако юридически это не освобождает от ответственности.

"С юридической точки зрения ответственность задекларировать доход лежит исключительно на собственнике (арендодателе). Наличие договора подтверждает факт получения дохода от недвижимости", - объясняет Татьяна Даниленко.

Если же жилье сдается в аренду в рамках предпринимательской деятельности (ФЛП), правила несколько иные, однако доходы от сдачи квартир или домов облагаются налогом как обычный доход физического лица.

Сколько и когда нужно платить в 2026-м

Если вы сдаете жилье как физическое лицо, вы обязаны самостоятельно задекларировать доход и уплатить налоги. Ставки в Украине сейчас такие:

18% - налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 5% - военный сбор.

Ключевой момент - сроки. Оплату необходимо осуществить в течение 40 дней после завершения каждого квартала.

"Налоговым кодексом Украины установлены сроки для квартального отчетного периода: до 9 февраля, 9 мая, 9 августа, 9 ноября", - напоминает адвокат.

Кроме этого, владелец жилья должен подать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах, где указывается общая сумма полученной арендной платы за год.

Важно, что с 9 июня Верховная Рада поддержала законопроект о снижении налога на аренду - НДФЛ для арендодателей снизится с 18% до 5%. Закон должен заработать с 2027-го.

Ответственность за уклонение от уплаты

Налоговая служба активно отслеживает доходы от недвижимости. За нарушение правил уплаты налогов предусмотрены финансовые санкции:

Штраф 25% от суммы неуплаченного налога;

от суммы неуплаченного налога; Штраф 50% - при повторном нарушении.

В случае систематического уклонения от налогов суммы штрафов могут достигать от 51 000 до 85 000 гривен за сокрытие доходов. Кроме административной, закон предусматривает и уголовную ответственность за неуплату налогов в крупных размерах.

По словам Татьяны Даниленко, из-за экономических трудностей, вызванных войной, многие арендодатели вынужденно работают "в тени", поскольку аренда жилья часто является их единственным средством выживания. Снижение налога должно решить этот вопрос.