Миллиарды с квадратных метров: почему налог на недвижимость не работает и как его изменят

За 6 месяцев 2026 года налог на недвижимость принес в местные бюджеты Украины около 2,2% всех поступлений. Действующая система по площади создает неравные условия, а новая реформа по стоимости имущества до сих пор не заработала.

Почему запланированная реформа уже просрочена и что ждет собственников жилья – в материале РБК-Украина .

Главное:

Низкая эффективность: За 6 месяцев 2026 года налог на недвижимость дал бюджетам всего 6,1 млрд грн (2,2% всех поступлений).

За 6 месяцев 2026 года налог на недвижимость дал бюджетам всего 6,1 млрд грн (2,2% всех поступлений). Несправедливая модель: Владельцы элитной недвижимости и обычных домов в селах платят одинаково, поскольку ставка привязана только к квадратным метрам, а не к цене.

Владельцы элитной недвижимости и обычных домов в селах платят одинаково, поскольку ставка привязана только к квадратным метрам, а не к цене. Срыв графика реформы: Переход на налогообложение по оценочной стоимости должен был стартовать с принятия механизма оценки в 2024-2025 годах, однако постановление так и не было принято.

Несправедливость модели

В настоящее время украинцы, владеющие жильем сверх льготной нормы, обязаны платить налог на недвижимость в размере не более 1,5% от минимальной зарплаты за 1 кв. м площади.

Льготной нормой считаются квартиры до 60 кв. м, частные дома до 120 кв. м и комбинация квартиры и дома общей площадью до 180 кв. м. Все, что превышает эти лимиты, подлежит налогообложению за каждый "лишний" метр.

Как указывает председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии РБК-Украина, поступления от налога на недвижимость, за первую половину 2026 г. составляют около 6,1 млрд грн. То есть всего 2,2% от всех поступлений в местный бюджет.

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По его мнению, одной из причин такой ситуации могу быть то, что владельцы объектов одинаковой площади платят одинаковую сумму налога независимо от того дорогостоящий ли объект в центре города или недвижимость в окрестностях или в сельской местности.

"Такой подход не учитывает реальную стоимость имущества, создает неравные условия для плательщиков и противоречит принципу справедливого налогообложения", – отмечает Гетманцев.

Будущее налога

Для реформирования действующей модели в Национальной стратегии доходов к 2030 году предусмотрен переход к налогообложению недвижимого имущества на основе его оценочной стоимости, указывает Гетманцев.

Для реализации этой реформы госорганы должны пройти несколько этапов: в течение 2024–2025 годов Фонд госимущества должен был разработать механизм оценки недвижимости, в 2026–2027 годах – провести непосредственную оценку объектов в ДРРП, а до конца 2027 года вместе с Минюстом наполнить соответствующую информационную.

Итоговым этапом в 2027-2028 годах должна стать совместная разработка Минфином, ГНС, Фондом госимущества и Минюстом новой модели налогообложения жилья.

Однако первый этап уже просрочен. Как отмечает депутат, хотя Фонд госимущества создал рабочую группу и разработал проект постановления КМУ о порядке оценки имущества для целей налогообложения, в 2025 году нормативно правовой акт об определении механизма оценки так и не был принят.