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Главная » Жизнь » Общество

Льготы для военных: какие скидки и услуги можно получить в 2026 году

12:48 15.10.2026 Чт
4 мин
aimg Юлия Капитонова
Льготы для военных: какие скидки и услуги можно получить в 2026 году Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
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Украинские защитники и защитницы, ветераны войны и члены семей погибших военных имеют право на государственную поддержку. В зависимости от статуса это могут быть разные скидки и услуги.

Размер помощи и условия ее предоставления отличаются в зависимости от категории получателя. В частности, участникам боевых действий положена 75-процентная скидка на жилищно-коммунальные услуги, а лицам с инвалидностью вследствие войны - 100-процентная скидка в пределах установленных нормативов.

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" определяет размеры льгот на оплату жилья, коммунальных услуг и топлива для разных категорий ветеранов и членов их семей.

В частности, предусмотрены следующие скидки:

  • Участникам боевых действий - 75%. Льгота распространяется на оплату жилья, коммунальных услуг и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах установленных норм.
  • Лицам с инвалидностью вследствие войны - 100%. Они имеют право на полную скидку на оплату жилья, коммунальных услуг, сжиженного газа и топлива для домов без централизованного отопления в пределах установленных нормативов.
  • Членам семей погибших (умерших) ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины - 50%. Скидка предоставляется на оплату жилья, коммунальных услуг и топлива на условиях, определенных законодательством.
  • Участникам войны - 50%. Для этой категории предусмотрены льготы на оплату жилья и коммунальных услуг.

При этом важно учитывать, что для некоторых льготных категорий право на скидку зависит от дохода семьи. Исключения предусмотрены законодательством, в том числе для лиц с инвалидностью вследствие войны.

Льготы рассчитываются в пределах установленных норм потребления и площади жилья. Поэтому даже при наличии права на скидку часть расходов сверх нормативов придется оплачивать самостоятельно.

Льготы могут распространяться на следующие расходы:

  • пользование жильем;
  • отопление;
  • поставку и распределение природного газа;
  • электроэнергию;
  • водоснабжение и водоотведение;
  • управление многоквартирным домом;
  • вывоз бытовых отходов;
  • приобретение сжиженного баллонного газа для бытовых нужд;
  • приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива для жилья без централизованного отопления - на условиях, предусмотренных законодательством.

Конкретный перечень услуг зависит от того, какими услугами пользуется домохозяйство и на какие из них распространяется соответствующая льгота.

Какие еще льготы могут получить защитники

Помимо скидок на коммунальные услуги, законодательство предусматривает для ветеранов войны и участников боевых действий другие социальные гарантии. Их перечень зависит от статуса человека и конкретных обстоятельств.

В частности, могут предоставляться:

  • Медицинские льготы. Предусмотрены законодательством гарантии в сфере медицинского обслуживания, обеспечения лекарственными средствами и протезирования.
  • Льготы на транспорт. Для отдельных категорий ветеранов предусмотрены право на бесплатный или льготный проезд на определенных видах транспорта и другие транспортные гарантии на установленных законом условиях.
  • Жилищные гарантии. Для отдельных категорий ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны законодательство предусматривает жилищные гарантии при наличии соответствующих оснований.
  • Другие социальные гарантии. В зависимости от статуса могут действовать льготы в сфере труда, социальной защиты и реабилитации.

Перед обращением следует уточнить условия предоставления конкретной услуги, поскольку не все гарантии распространяются на каждого военнослужащего или ветерана.

Как оформить льготу на коммунальные услуги

Для оформления льготы необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Подать документы можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

через ЦНАП или уполномоченного представителя территориальной громады, если там предоставляют такую услугу;

по почте в соответствующий орган ПФУ;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, а при наличии соответствующей услуги - через портал "Дія".

Обычно для оформления требуются документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и документ, подтверждающий право на льготу. В зависимости от обстоятельств могут понадобиться дополнительные сведения о месте жительства, составе семьи и жилищно-коммунальных услугах.

Часть информации Пенсионный фонд может получить из государственных реестров. Если необходимых сведений нет, заявителя могут попросить предоставить дополнительные документы.

Ранее РБК-Украина писало, что существует альтернатива субсидии для семей погибших защитников.

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